Virgil van Dijk: “No jugamos contra Messi, sino contra todo el equipo”

Uno de los puntos altos del elenco de Louis van Gaal es Virgil van Dijk, defensor central y capitán de la Naranja Mecánica. A horas del cruce decisivo ante la Selección Argentina, el hombre que milita en el Liverpool inglés habló en conferencia de prensa y palpitó el encuentro.

“Es un equipo fuerte, con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero estamos muy bien preparados para hacerle frente. No jugamos contra Messi, sino contra todo el equipo”, comenzó analizando Van Dijk.

Luego, el defensor continuó comentando acerca del rosarino: “Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Hace 15 años que con Cristiano Ronaldo se encuentran en primer nivel y eso genera respeto. Solo tenemos respeto por sus logros. Es un honor jugar contra él. Pero no es yo contra él, ni Países Bajos contra él, sino Países Bajos contra Argentina. Nadie puede hacerlo solo, tendremos que idear un buen plan”.

“Para ser sincero, no estoy preocupado. Estoy advertido del peligro que puede crear Argentina porque es un equipo fantástico con fantásticos jugadores, por lo que vamos a tener que estar muy atentos en todas nuestras líneas y facetas de juego. Tenemos que estar listos para esto”, prosiguió el capitán neerlandés.

Por otro lado, se refirió al presente de Julián Álvarez, a quien probablemente tenga que marcar este viernes: “Es un muy buen jugador, muy rápido. Creo que tiene un gran futuro. Llegó a Inglaterra y lo está haciendo muy bien en el City, teniendo en cuenta la circunstancia de tener a Haaland en este gran nivel por delante. Creo que es un muy buen jugador y que será importante para el City y la Argentina. Espero que no lo sea justo ahora”, sentenció.

¿Un partido con sed de revancha?

Ambas selecciones se enfrentaron en semis de Brasil 2014 y tendrá un condimento especial para Van Gaal, quien también los dirigía en aquel entonces. Sin embargo, no será así para Virgil, quien no estuvo en ese entonces: “Para mí no tiene un significado especial por los antecedentes históricos. Es especial porque es un partido por los cuartos de final de un Mundial. Estoy muy orgulloso de estar en este lugar, tener la chance de acceder a una semifinal y estar cerca de alcanzar un sueño que siempre perseguimos. Estamos a tres partidos de nuestro mayor sueño y eso es lo importante”, aseguró.

Por último, se refirió a la chance de que el partido vaya a penales: “Ojalá no lleguemos, pero estamos preparados. Estuvimos practicando, pero luego es diferente cuando te encontrás con el estadio lleno”, cerró.