Vuela a Perú con toda la ilusión

Con la ilusión a cuestas, porque eso es siempre lo último que se pierde. Con los pies en las canchas de Estancia Chica, pero la cabeza puesta en los arcos del estadio Monumental U Marathon, Gimnasia realizará en la mañana de hoy su último entrenamiento de cara a lo que será el vuelo que por la tarde lo llevará a la ciudad de Lima. Allí los dirigidos por Sebastián Romero buscarán una verdadera proeza copera.

Está claro que Gimnasia no la tiene fácil en la Copa Sudamericana, pero los albiazules lograron llegar a la última fecha del Grupo G con posibilidades, luego de lo que fueron los primeros tres partidos con derrotas, y polémicas arbitrales, incluidas.

Pese a ello el triunfo agónico ante Santa Fe en el Bosque con gol de Franco Torres, el empate en Goiania, en el que no le cobraron un claro penal a favor en tiempo adicional que bien podría haber significado una nueva victoria, le dio ánimo al equipo de Chirola, que gracias al triunfo de los colombianos por 2 a 0 ante Universitario tienen la posibilidad de lograr la clasificación si vencen 2 a 0 a la U en su estadio y si Goiás le gana a los colombianos.

El desafío no será sencillo y justamente el equipo albiazul se verá obligado a hacer la cantidad de goles que, hasta el momento, hizo en todo el certamen. Pero es por ello que el haber llegado a la última fecha con una posibilidad, aunque esta asome como mínima, la motivación que necesita el plantel para ir en busca de un hecho histórico. Ya que deberán consumar la segunda victoria de Gimnasia en su historia fuera de casa, y por más de un gol de diferencia.

Entrenamiento liviano y vuelo

Vale destacar que aún no hay un equipo definido por Chirola Romero de cara a lo que será el duelo de mañana por la noche en Lima, pero sí es un hecho el regreso de Guillermo Enrique a la nómina principal de convocados. Luego en lo que respecta a la baja obligatoria de Felipe Sánchez en la zaga central de la defensa su puesto será ocupado, al igual que en el partido jugado en Goiania, por Diego Mastrángelo.

En lo que respecta a la logística de mañana, la idea del entrenador albiazul es una práctica liviana a primera hora, almuerzo, descanso y luego partirán hacia el Aeropuerto de Ezeiza para volar desde las 18:50 rumbo a Lima y llegar a las 21:35 de nuestro país.

La jerarquía de los ex para potenciar a los pibes

Una cosa está clara luego de lo que será el final de la actual Liga Profesional, y es que a fin de cuentas Gimnasia no desentonó. Hasta el momento se ubica en la mitad de la tabla de posiciones, hecho que asomaba como un sueño a comienzos de año y muchos de los juveniles supieron estar a la altura de las circunstancias, además de aparecer nuevas promesas que ilusionan de cara a futuros torneos.

En ese sentido hay que destacar que tras levantar las inhibiciones y cumplir a rajatabla con el plan de pagos con el club dueño del pase de Franco Soldano, la dirigencia del Lobo podrá volver a salir al mercado tras un año y medio y dos ausencias.

Y es el mercado de pases el que poco a poco comienza a hacer ruido en el fútbol argentino y por supuesto que en calle 4 no están exentos. Es que, como bien dijo Mariano Cowen, los nombres sobre la mesa son varios y en ese aspecto los exjugadores serán considerados y analizados por el entrenador. En ese aspecto, diario Hoy pudo averiguar que Pablo De Blasis y Lucas Castro tuvieron el visto bueno del cuerpo técnico, motivo por el que sus regresos están encaminados.

Por De Blasis vale destacar que la operación jamás corrió peligro, es el deseo del futbolista radicarse en La Plata junto a su familia, poner punto final a su carrera europea y jugar unos años en el club del que surgió. En España soñaban con su renovación por un año más pero tras levantar las inhibiciones su regreso será un hecho, y sería justamente el primero en firmar.

Por su parte, Castro deberá negociar su salida de Huracán, algo que es deseo de ambas partes. Y una vez finalizada la actual Liga Profesional sería prácticamente un hecho su regreso a Gimnasia.

Otro que no tuvo paso por el Lobo, pero su familia está ligada, es Lucas Pratto. El Oso fue ofrecido por su entorno en las últimas horas, pero aún no tiene pensado avanzar hasta finalizar su desvinculación de Vélez. Gimnasia sería una opción, pero no la única.