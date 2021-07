Vuelta al Bosque con rosca política, obras en curso y final con desahogo

Más de dos meses tuvieron que pasar desde la última vez que Gimnasia había jugado de local en el estadio del Bosque, que en 60 días mostró un cambio con relación a cómo estaba hasta el último partido de la Zona 2 de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Ayer, tal cual había adelantado oportunamente el dirigente José Luis Staiano, se vio una enorme estructura de cemento que le fue dando forma a la continuidad de la platea Néstor Basile y que está próxima a unir y cerrar el codo con la tribuna más cercana a la avenida 60.

En el segundo tiempo del partido, incluso, hubo dos auxiliares del operativo de seguridad que aprovecharon para “estrenar” el lugar y vieron gran parte del partido sobre la edificación, que lógicamente todavía no fue habilitada para que pueda ser ocupada por el público una vez que este regrese a los estadios.

“Está quedando linda, ¿no? Viste que no te mentí hace tres meses cuando me hiciste una nota…”, confesó el propio Staiano al cruzarse con el reportero de este diario en los jardines del Bosque. Precisamente en ese mismo lugar se vieron a antiguos y nuevos dirigentes dialogar amenamente. En la previa al partido no faltaron los comentarios en torno a los proyectos institucionales para el segundo semestre del año, más allá de que la parte deportiva está delegada exclusivamente en el presidente de la institución.

Cabe recordar que esta semana se anunció la Asamblea de renovación parcial de autoridades que había quedado postergada por la pandemia a finales del año pasado, y por eso mismo comenzaron a circular nombres de posibles candidatos a ocupar los siete cargos de vocales suplentes por un año, tres miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y dos miembros suplentes del Jurado de Honor.

Daniel Giraud, Ricardo Salas y Mauro Coronatto tuvieron un acercamiento con otros exdirigentes y socios reconocidos que podrían sumarse para acompañar los últimos 18 meses de la actual gestión, ya que después del 31 de julio, el Lobo volverá a las urnas recién a finales del año que viene.

Salas, un hombre fuerte en la comunicación durante el proceso de Maradona como técnico del club, está muy cerca del secretario general Daniel Giraud, quien después del presidente Pellegrino es el directivo que más peso y poder de decisión ha ganado en el último año. A ellos se les suma el mismísimo Coronatto, quien fue clave en la llegada de Luis Miguel Rodríguez.

Los nombres de los reemplazantes se definirán esta semana y sin que sea el mismo clima de una elección general, hay varias opciones que se fueron ofreciendo y que responden a distintos sectores que podrían volver a comprometerse con la salud institucional gimnasista.