¿Vuelve el Principito? Sosa y un guiño a Estudiantes

José Sosa se refirió a la posibilidad de volver a Estudiantes y fue sincero. El volante de 36 años no le cerró las puertas al Pincha, pero señaló que cumplirá su contrato hasta junio de este año con el Fenerbahçe de Turquía. Además admitió llamados de Marcos Angeleri.

"Marcos me llamó pero le dije que tengo contrato hasta junio. Emma Más me decía que sería lindo jugar juntos. Ahora me llama a cada rato y yo me vuelvo loco. Lo que pase después nunca se sabe", destacó en diálogo con Radio La Red ¿Aroma a regreso del Principito?