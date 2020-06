Vuelve la Liga de España: repasá horarios y cuándo juega Messi

La Liga de España volverá a la acción este jueves luego de tres meses de pausa por la pandemia del coronavirus. El certamen más importante del mundo tendrá once fechas por delante para conocer quién es el nuevo campeón.

Barcelona (58) y Real Madrid (56) jugarán prácticamente un mano a mano en la definición del título, teniendo en cuenta que Sevilla, el tercero en cuestión, aparece recién con 47 unidades. Getafe y Real Sociedad, con 46, y el Atlético de Madrid de Simeone, con 45.

Cabe marcar que La Liga aplicó cada detalle sobre el protocolo sanitario y la pelota comenzará a rodar nuevamente mañana con el clásico andaluz entre Sevilla y Betis.

Altas en los dos favoritos

El receso ayudó para que Barcelona vuelva a contar con Luis Suárez, que había sido operado de los meniscos, mientras que Real Madrid, tiene a disposición a Eden Hazard, que había sido intervenido en un tobillo.

Volvió la Segunda división

Este miércoles 10 de junio, casi seis meses después, se disputaron los 45 minutos restantes entre el Rayo Vallecano y Albacete, que ganó 1-0 gracias al tanto del peruano Luis Advíncula, ex Newell's.

Fue el primer partido oficial en España, aunque se jugó sin las reglas actualizadas, ya que se mantuvieron las de la etapa inicial.

Horarios y canales de televisión (hora argentina)

Jueves 11 de junio

A las 17, Sevilla vs. Betis (ESPN 2)

Viernes 12

A las 14.30, Granada vs. Getafe (DirecTV)

A las 17, Valencia vs. Levante (DirecTV)

Sábado 13

A las 9, Espanyol vs. Alavés (ESPN)

A las 12, Celta vs. Villarreal (ESPN)

A las 14.30, Leganés vs. Valladolid

A las 17, Mallorca vs. Barcelona (ESPN 2)

Domingo 14

A las 9, Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid (DirecTV)

A las 14.30, Real Madrid vs. Eibar (DirecTV)

A las 17, Real Sociedad vs. Osasuna (DirecTV)