Vuelve Pan y Circo a la pista donde mejor juega y acá lo espera Llallín

Esta tarde, vuelve a levantarse el telón del Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 actos en cartelera entre las 12.30 y las 18. El momento culminante de la reunión es el tradicional Clásico Julio Corte (1.100 mts.). Ubicado en el séptimo turno de la programación, convoca a ocho caballos de 3 años y más edad, a peso por edad, que lucharán por los $2.940.000 de recompensa al que resulte victorioso.

Del selecto lote de buenos velocistas con mucho camino Clásico recorrido se destacan reconocidos ejemplares como el regular Pan y Circo, que vuelve a la pista donde mejor rinde. Y lo espera Llaullín con la sangre en el ojo porque la última vez que se enfrentaron el pupilo del “Colo” Humberto Benesperi lo dejó claramente en el camino. Pero no son los únicos aspirantes a la victoria, porque se produce el regreso a los hipódromos oficiales de Land Lee, ya que no corre desde el 19 de enero del año pasado, día que en esta pista sacó a pasear a Fiel Amigo. Se sabe que anduvo por andariveles cuadreros del interior, por lo cual se imagina que lo suyo no es una reprise, por eso no es un convidado de piedra. Y todavía queda Surfing Boy, que a los ocho años (cuando algunos pares ya están retirados de la actividad) está corriendo con la vitalidad de un potrillo y sí la carrera, como es de esperar, se hace ligera de abajo, en el final se lo van a tener que aguantar.

Sin dudas, estamos ante un muy buen clásico. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.

1° Carrera - ARMAS E FLORES (BRZ) (2012) - Distancia 2.000 metros

3P 3P 5P 2P 1 ROS JONES z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 6L 7L 4L 2 VALIENTE YAM a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

6L 0L 7L 5L 3 MORMONT z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

0L 0L 8L 0L 4 EXI LU z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

9L 0S 0L 5 CUT TO WIN z 5 54 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

7L 3L 2L 3L 6 IDOLO MARTY z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 6L 5L 7 COLORADO VEGA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0P 9S 8 RAINAN z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

2° Carrera -AYMARAES (2022) - Distancia 1.600 metros

2S 1S 1L 7S 1 RUMOR DE FUEGO z 3 56 FLORES JAIRO E.-3

1L 3L 6L 5L 2 DELESTE SONG zd 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-3

2L 1L 3L 4L 3 BOYERO SPRING zd 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5S 2L 1L 1L 4 OLD JOHN a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

7L 6L 1L 7L 5 AMOR Y ROSAS a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

1L 5L 4L 2L 5a FOREST GUMP t 3 56 VILLAGRA JUAN C.

5L 3P 3L 4L 6 TU FUERZA z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

3° Carrera - RIO GURUPI KEY (2014-2015) - Distancia 1.400 metros

8S 8L 4L 2L 1 ZENSATIONAL DREAM z 6 54 ORTEGA PAVON EDUARDO

0L 5L 4L 4L 2 RUBIA AWE a 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 9L 1L 8L 3 GATA BAILANTERA t 6 54 ARIAS SANTIAGO N.-2

2L 2L 7L 1L 3a OPERA DUBAI z 8 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 2L 7P 6L 4 DULCE RAFAELA a 6 54 GUIDA JOAQUIN-4

1L 2L 3P 3L 4a MALASIA VIV z 6 57 CHAVES URBANO J.-2

3L 6L 8L 5L 5 GAUCHA VERSERA z 6 57 FLORES JAIRO E.-3

6L 8L 6L 7L 6 CONSOLAME PAMPA a 7 54 VALLE MARTIN J.

2L 2P 0P 7L 7 SEMBRA MONEY a 6 54 CABRERA ANIBAL J.

4° Carrera - GRAN INVASOR (2010) - Distancia 1.200 metros

4L 6L 3L 4L 1 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 2L 2 PORCHY z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

8L 7L 5L 7L 3 HURACAN KEY a 5 57 GALLEGO ARIEL A.-4

4L 7P 7P 8Z 4 SEKELE z 5 57 CHAVES URBANO J.-2

0L 0L 8S 8L 5 DAVID HERO z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

9L 9L 0P 9L 6 BARBECUE SONG zd 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

3L 7L 5L 5L 7 GALAN DE ALTAMIRA a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 6L 8Z 8L 8 ADRIANO FREE a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 0L 9 ROLIN DE CINE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 7L 6L 5L 10 VEGA OPTIMISTA zc 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

9P 5L 2L 5L 11 LEONCINO z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

5° Carrera - SMOKEADO (2016) - Distancia 1.400 metros

1L 6P 7P 0L 1 RED TENDERNESS z 6 54 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 2L 1L 4P 2 SANTORUS a 6 54 ENEA FACUNDO D.-4

8P 3L 5P 2P 3 MARLOW z 6 52 PAREDES LUCIANO A.-3

1L 5P 3L 3S 4 ECOLOGO ESTRELLA a 6 64 XX

3L 6L 9L 3L 5 D'OR VAN a 7 62 ARIAS SANTIAGO N.-2

1P 6S 2L 1L 6 KIRIAKOS z 6 54 PINTOS JUAN I.-4

4L 5L 8L 5L 7 CORRA CANDY(H) a 6 54 FERNANDEZ LUIS M.

3L 4L 5L 8L 8 VIEJO BARREIRO a 6 54 AVENDAÑO JOSE M.-2

1S 2S 9S 6S 9 MR. DYNAMITE z 7 54 GARCIA WALTER L.-4

6° Carrera - EVO REVOLTOSO (2023) - Distancia 1.100 metros

3L 3L 4L 1L 1 UNION AZTECA z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

4L 4L 1L 6P 2 TAC - TAC z 2 55 ARIAS DANIEL E.

2P 1P 7P 3L 3 AHORA Y SIEMPREzd 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 4 AGUA LLEVA zd 2 55 CHAVES URBANO J.

1P 4P 5 PLUMOROSA PASS zd 2 55 PERALTA JORGE L.

1P 4P 6 AGRADECIDA PASS a 2 55 PAEZ ALEXIS J.

2L 1L 3L 4L 7 UNA ALMA DE LOCA a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

7° Carrera - CLASICO JULIO CORTE (L) - Distancia 1.100 metros

2L 3S 1L 6S 1 PAN Y CIRCO t 4 60 VILLAGRA JUAN C.

2L 5L 1L 3L 2 SURFING BOY zc 8 60 ARREGUY FRANCISCO A.

2P 5P 1P 1L 3 LAND LEE z 5 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

2P 3P 5P 2P 4 CHET BAKER zd 3 59 GARCIA ROLANDO L.

7S 7P 5L 8S 5 BAT EDITION z 4 60 GARCIA WALTER L.

7L 7L 4L 8L 6 EYES HAVE IT a 4 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 8L 4L 8S 7 AMIGAZO MAK z 3 59 MARTINEZ ELIAS D.

3L 1L 1L 2L 8 LLAULLIN z 3 59 SOSA MIGUEL A.O.

8° Carrera - FANCY CRUZ (USA) (2013) - Distancia 1.000 metros

0L 1 MISIL LUNATICO z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

7P 0P 4S 2 MONDELLO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

0P 3P 3 LONE RANGER z 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 4 SECURITY IN MY EYESa 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 EQUINOCCIO LU z 3 56 XX

Debuta 6 DOCTOR FAST z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 9P 0P 7 GOLDEN RAFA a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

4L 0L 8 UN ALMA BUENA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

2L 7P 6L 6L 9 BOHEMIO TOP z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

8L 9L 9L 2L 10 ROMANO SAR a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

0L 11 THIAGO PLUS a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

9P 12 MAR Y JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

9° Carrera - CHE ZORRO (2019) - Distancia 1.200 metros

4P 2P 1P 1P 1 GUAPO GUAPON z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 4L 1L 8L 2 HOLLAND HIT z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

2L 1L 4L 5L 3 FERDINANDO z 4 57 CARRIZO PABLO D.

2L 2P 3L 9L 4 CANTAROS SONG z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

1L 5P 2L 7L 5 BACK TO BACK t 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 4L 4L 1L 6 DONT STONE z 4 57 GOMEZ DARIO R.

4L 0L 4L 5L 7 ARTHUR SHELBY a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

7L 0L 0L 1L 8 NORMANDO LU t 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

4P 2P 1P 9L 9 FULL AMOROSO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

10° Carrera - FANCY CRUZ (USA) (2ª TURNO) - Distancia 1.000 metros

6L 6L 5L 8L 1 QUE GRAN CORAZON zc 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 2 QUE MORENO z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

0L 0L 7L 3 GRANMARIN zc 3 56 PINTOS JUAN I.-4

8P 0L 0L 0L 4 TOP PRATEADO t 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

Debuta 5 EL CUANTO PISE z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

0P 6 COINS MAKING z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-3

Debuta 7 GRAND ROLO at 3 56 DIESTRA PEDRO E.

4L 8 YUKON JACK z 3 56 ARIAS DANIEL E.

5S 5S 3S 3S 9 BOMB HALO z 3 56 PERALTA JORGE L.

Debuta 10 RE EMBRUJADO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 2L 3L 6L 11 WHISKERO SAR z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

6L 9L 3L 2P 12 METE t 3 56 AGUIRRE WALTER A.

11° Carrera VETRATO (2021) - Distancia 1.200 metros

6L 1L 1 MI NEGRA PAULA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

7L 1L 9L 8L 2 NASHVILLE BLUE z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

1L 5L 4L 6L 3 LA COMPLACIDA a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2L 1L 0L 0L 4 UNA PROVOCONA z 3 56 PERALTA JORGE L.

3L 2L 1L 4L 5 FLORIPONDIA z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

0L 3L 5L 6L 6 DRIADES z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 3L 6L 3L 7 IN HONOR z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3S 1L 7L 6P 8 BUNGA TEA a 3 56 CHAVES URBANO J.-2

2S 5S 1L 3L 9 STORMY TALENTOSA z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-3

9L 7L 6L 9L 10 VERNI OFF RISK z 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 2L 5L 7L 11 MARMONY a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

12° Carrera. ICEBOX (2017) - Distancia 1.100 metros

6S 2S 4L 6S 1 LA LABIOS PARTIDOS a 5 57 ARIAS DANIEL E.

6P 4P 4S 5! 2 LA TIGER z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 1L 0S 5L 3 SUPER BAMBY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 0L 6L 2L 4 GLOBAL MEMORIES a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0P 7P 4S 6L 5 MUSUA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

5S 5P 1P 3P 6 AMIGA REFLOAT z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 6L 4L 0L 7 AKILINA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 5L 3L 1L 8 ANTROPOLOGY zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 0L 7L 6L 9 SOL EMBRUJADA z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 5L 2L 5P 10 AGNUS DEI a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

8L 9L 3L 5L 11 LLENA DE GRACIA z 6 55 ARIAS OCTAVIO F.

2L 2L 1L 3L 12 PIBA CAUSE zc 5 57 CHAVES URBANO J.-2

9L 2L 3d 1T 13 LA DE CATALINA z 6 55 DIESTRA JUAN C.

4L 9L 4L 5L 14 ZAZA zc 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 6 – 2 – 1

2da.) (5 – 5 A) - 6 - 3

3ra.) (4 – 4 A) – (3 – 3 A) - 1

4ta.) 2 – 1 – 7

5ta.) 4 – 6 - 2

6ta.) 3 – 7 – 5

7ma.) 1 – 8 – 2

8va.) 8 – 3 – 10

9na.) 1 – 8 - 9

10a.) 8 – 2 – 12

11a.) 7 – 9 – 4

12a.) 10 – 14 – 6 – 4