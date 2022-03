Would You Like sorprendió a la favorita en el cotejo central

Por Galopón

Ultima reunión del mes de marzo en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 11 carreras en una tarde que arrancó con sol, luego se nubló, cayeron algunas gotas y al final pasó de largo la tormenta. El quinto turno estuvo reservado a la disputa del Hándicap Haras La Biznaga (1.500 mts.), para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras.

La ausencia de Gracia Divina dejó más anémico el número de competidoras. Favorita en las apuestas resultó nuestra carta Doña Guaraní pero trasladado el pleito a la pista, Would You Like no solo sorprendió a la preferida de la cátedra sino también a todos, derrotándola fácilmente por dos cuerpos, quedando tercero a tres cuartos de cuerpo Expressive Tilly.

La conducida por Juan Cruz Villagra logró el quinto éxito de su campaña, volviendo a la senda triunfal luego de algunas “patinadas”. La carrera ocupó el quinto turno de la reunión desarrollada ayer del Barrio Hipódromo sobre pista normal y con buena cantidad de público en las tribunas.

El ganador abonó el dividendo de $7,85 por boleto y empleó un tiempo de 1m30s 61/100 para los 1.500 metros de recorrido.

Ordenada la suelta Doña Guaraní asomó al frente con pequeña ventaja sobre Stemme, y formalizada la carrera, la “otra” pupila de Humberto Benesperi rebasó la línea de la favorita sacándole largo y medio de luz, quedando cerca Dana Point, luego corrían Expressive Tilly, La Fronty’s y Would You Like cerraba la marcha del breve lote. Así, pasaron por la señal del kilómetro con Stemme adelante, con ventaja ahora sobre Dana Point, quedando tercera cerca Doña Guaraní y mejoraba Would You Like. Dejaron atrás la recta de enfrente y se zambulleron en el codo de la calle 41, con la puntera que ya veía igualada su línea por Dana Point, mientras que por afuera comenzaba a crecer Would You Like.

De esa forma, negociaron toda la elipse y al entrar al derecho Dana Point había dado cuenta de Stemme, mientras que Would You Like ya era más que una amenaza, que se concretó en plena recta donde rebasó a Dana Point y se encomendó al disco que cruzó con suficiente luz sobre la favorita.

Por último, la vencedora empleó los siguientes parciales: 24s 14/100 para los primeros 400 metros, 47s 17/100 para los 800 y 1m12s 20/100 para los 1.200 mts.