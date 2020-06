Ya sin Mussis, el Lobo le cumplirá el deseo a Maradona

Después de tanta espera, el mediocampista Franco Mussis confirmó que no continuará y a partir de ahora la dirigencia se enfocará en terminar de cerrar, esta semana, la continuidad de Harrinson Mancilla.

Como se adelantó en anteriores ediciones de este diario, Mussis estaba más afuera que adentro del Lobo, y en declaraciones a Radio La Red anunció: “Ya tomé la decisión de no continuar en el club. Fui muy feliz en este segundo ciclo”. A lo que agregó: “No me sentí valorado o respetado en cierto punto en este segundo ciclo en Gimnasia”. Por último, el volante admitió: “No tuve la suerte que me llame Maradona. Nadie del cuerpo técnico me llamó. Internamente sabía que no me querían”.

Luego de estas declaraciones, que no cayeron nada bien en la dirigencia del Lobo, se cerró el tema Franco Mussis, y ahora se avanza para renovar el vínculo contractual del mediocampista Harrinson Mancilla. Al exjugador del Deportivo Cúcuta no le llegaron ofertas del exterior superadoras a la de Gimnasia, por lo que en las próximas horas extenderá su estadía en el equipo de Diego hasta diciembre del año entrante.