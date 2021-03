Zielinski evalúa cambios en el búnker de City Bell

Sin fútbol en el Country, pero con la mira puesta en el encuentro del próximo lunes ante San Lorenzo en Uno, Ricardo Zielinski trabaja para acomodar las piezas del equipo.



Se avecinan más cambios en la alineación inicial: el lateral izquierdo aún no tiene dueño; el ataque vuelve a tener a Fede González con Leandro Díaz; mientras que en la zona media de la cancha evalúan el estado físico y futbolístico de Lucas “Tití” Rodríguez, tras su regreso de la lesión muscular. Además, Manuel Castro, Darío Sarmiento y Pablo Sabbag no se quedan atrás en la pelea por un lugar dentro del equipo titular. El Ruso sabe que debe volver a sumar de a tres, luego de perder ante Colón como local y el empate en la visita a Santiago del Estero frente a Central Córdoba.



El clima en la jornada matutina de ayer no ayudó, las intensas lluvias que azotaron la ciudad de La Plata y alrededores hicieron que los futbolistas no pudieran trabajar en la cancha principal del predio, aunque esto no impidió que haya trabajos físicos bajo techo.



El plantel se presentó por la mañana, y tras no encontrar el campo de entrenamiento en buenas condiciones, el cuerpo técnico decidió que las tareas se lleven a cabo en su totalidad en el gimnasio.



De esta manera, el entrenador no pudo ensayar lo que tiene en mente para el cotejo del lunes en 1 y 57 ante el Ciclón de Diego Dabove, que si bien viene de capa caída, será un rival difícil de superar.

En Estudiantes, cambia, todo cambia



En este sentido, según pudo saber El Clásico, el técnico del Pincha analiza realizar por lo menos dos modificaciones. Al mismo tiempo, también espera que Fernando Tobio llegue en condiciones físicas y futbolísticas para el choque ante el Cuervo. Esto último significaría la salida del uruguayo Agustín Rogel del equipo, para que nuevamente aparezca el exdefensor de Boca y Toluca junto a Fabián Noguera en la defensa.



En cuanto a los cambios que se analizan en el búnker del DT Albirrojo, uno de ellos tiene que ver con el lateral izquierdo. En el último cotejo Sánchez Miño jugó en esa posición y podría quedarse con dicho lugar. Sin embargo, esta decisión dejaría afuera a Pasquini, para que Lucas Rodríguez finalmente vuelva a ser de la partida. En tanto, en la parte de ataque Federico González volvería a la titularidad en lugar de Martín Cauteruccio.



Desde las 9, el plantel volverá a entrenarse en el Country, donde el Ruso ordenará un ensayo de fútbol formal.