Estrella, un sueño que brilla e ilumina a Berisso: “Estamos preparados y queremos jugar en la D”

Se viven horas de definiciones en la AFA. Mientras Claudio Tapia parece estar acorralado por una investigación que se impulsó desde el Gobierno nacional (ver aparte), se dilata la decisión sobre la posible afiliación de equipos a la Primera D.



El campeonato comenzará en abril y ya está confirmado que el Comité Ejecutivo de la entidad madre del fútbol argentino busca afiliar cuatro instituciones para que la categoría este compuesta por 16 equipos con la intención de que la divisional sea más vistosa y competitiva. Esto ocurrirá por primera vez en 40 años, con excepción de lo que sucedió con Real Pilar a mediados del 2017, que actualmente compite en la Primera C tras lograr el ascenso.



En total, sobre 20 planillas presentadas postulando a instituciones que quieren formar parte del certamen que comenzará el segundo sábado de abril, hay dos equipos de la región: Estrella y Everton.

Desde Berisso, en tanto, aclararon que no es la primera vez que buscan afiliarse de forma directa a la AFA y empezar a jugar en la D.



En el 2017, la dirigencia de la Cebra había presentado una postulación, y anteriormente, en la década de 1970, también se había hecho un intento.



En contacto con El Clásico del diario Hoy, el dirigente Gustavo Alfonso admitió que el club de Berisso está listo y en condiciones para afrontar el desafío.



“Tenemos una estructura armada para poder llevar adelante el desafío. Hay todo una estructura de marketing para poder solventar los posibles costos, aunque creemos que en el caso que se nos pueda dar, enfrentaríamos a equipos que están dentro del territorio de la Provincia. A no ser que alguno de los cuatro que se puedan sumar sea del interior”, calculó Alfonso, quien además tiene una dilatada trayectoria en el equipo de Berisso, que junto a Everton es uno de los que más títulos consiguió en la historia de la Liga Amateur Platense.



“Si tuviéramos que afrontar los viáticos de los jugadores también estamos en condiciones de hacerlo. Por algo presentamos la carpeta. También lo habíamos hecho en el 2017 y estamos a la espera de una definición”, contó Alfonso.



Además, aclaró que Estrella de Berisso tiene una buena y cordial relación con las autoridades de Everton, y que en Berisso les gustaría enfrentar a Cambaceres en un posible cruce de ciudades si finalmente La Cebra es aceptada para formar parte del nuevo campeonato de la Primera D.