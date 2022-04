Zielinski reconoció errores y apuesta a la rotación

Luego del partido del miércoles frente a Nacional en Montevideo, Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa y, más allá de explicar el porqué del resultado, se refirió a los partidos de su equipo en el futuro. El Pincha tendrá que enfrentar mañana a Barracas Central, por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. “Estos encuentros son todas finales. Nacional es un equipo de primera línea y nosotros vinimos a hacer un partido competitivo. Me gustó el segundo tiempo en el que fuimos protagonistas y jugamos de igual a igual. Me pareció que fue un buen partido especialmente el segundo tiempo”, afirmó el Ruso.

“Se nos complicó en el inicio, pero no en los últimos metros, queríamos jugar con el mismo sistema con el que empezamos pero con el equipo más arriba. No pudimos y corregimos”, afirmó el entrenador albirrojo y amplió: “El rival juega, tiene jerarquía, es copero y tiene una historia bárbara. Nosotros tenemos que ser humildes, en algún momento nos van a superar y eso no significa que jugamos mal, sino que el rival también nos supera, como nosotros también superamos al rival”.

Acerca de la actuación del capitán Mariano Andújar, que atajó un penal y mantuvo en cero su valla, el DT Pincha aseguró: “Mariano hoy se lució, es un gran arquero y tiene mucha jerarquía”. Pensando en el compromiso de mañana, el Ruso apostaría a la rotación para darle descanso a los que jugaron en Uruguay.