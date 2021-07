Zielinski tendrá a su segundo refuerzo

Mientras el plantel de Estudiantes sigue avanzando en la pretemporada luego del amistoso desarrollado contra Lanús, esperando el de Vélez Sarsfield y pensando en el debut en el campeonato en Junín ante Sarmiento, el próximo 18 de julio, el mercado de pases está al rojo vivo. A su vez, se encuentra con distintas gestiones por parte de la Secretaría Técnica para darle nuevas herramientas al conjunto que comanda Ricardo Alberto Zielinski.



En ese marco, según la información a la que accedió diario Hoy, por estas horas quedará resuelta la llegada del delantero argentino Gustavo Del Prete, el atacante que juega en el Montevideo City Torque de la Primera división de Uruguay. El punta de 25 años y oriundo de Cipolletti tuvo un gran rendimiento en la Copa Sudamericana de este año, donde su club quedó eliminado en el grupo que compartió con Independiente de Avellaneda, y eso despertó el interés de muchos, aunque sus servicios se los terminará quedando el Pincha, donde Agustín Alayes se movió rápidamente y pese algunas diferencias económicas logró cerrar la operación.



Del Prete firmará un contrato por tres años y medio. Pese a no ser pedido por el entrenador, será tenido en cuenta ante la salida de Federico González que quedó con el pase en su poder, al igual que Mauro Díaz, ambos futbolistas continuarán su carrera lejos del elenco Albirrojo.



Se abre la puerta para un regreso



Más allá del arribo del futbolista que está del otro lado del charco, que va a tener que realizar el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, El Clásico conoció que el Departamento de Fútbol se volvió a comunicar con el mediocampista Matías Pellegrini, que actualmente juega en el Fort Lauderdale, relegado en la consideración del Inter de Miami, y en su nuevo club sin mucha actividad.



Por esa razón, el jugador ha hecho mucho esfuerzo para lograr una salida a préstamo, pero la entidad estadounidense pretendía un cargo por la salida. En esa sintonía, el volante pretende dilatar la situación y forzar la salida para jugar en el Pincha. Hay optimismo en que se pueda dar la llegada y que se convierta en la tercera incorporación.



Finalmente, en el León no pierden las esperanzas de sumar a Juan Ramírez, el talentoso futbolista de San Lorenzo, aunque hoy su arribo no parece sencillo y por ende habrá que esperar.