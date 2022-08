Zielinski y un duelo con historia ante el Argentinos de Milito

Estudiantes, con la escuela de Bilardo y Zubeldía, se destacó en su historia por un juego menos vistoso, más táctico, aprovechando al máximo la pelota parada, y hoy, Ricardo Zielinski parece ser el abanderado de ese juego.

Del otro lado está Gabriel Milito, que dirigió a Estudiantes en dos etapas diferentes. Pero que ahora está al mando de Argentinos, un equipo identificado con el buen fútbol, el juego vistoso y que hace gala de los grandes valores que surgieron de sus inferiores: Maradona, Redondo, Borghi... La lista es interminable.

Muchas veces estas disputas de estilos surgen más desde los hinchas que desde los protagonistas. Sin embargo, Zielinski y Milito tuvieron un roce hace un tiempo.

Fue el 9 de mayo de 2021 por el torneo local cuando Argentinos ganó 2 a 0. A Milito, ante un ataque del Pincha tras un saque desde el arco, se le escuchó decir: “Juego directo del o....”.

El Ruso dejó en claro que no le gustó la expresión de su colega: “Me molestó porque yo trato de no opinar (sobre el juego de los demás). Soy respetuoso y prefiero dejarlo ahí antes de decir algo de lo que me arrepienta”, afirmó.

Las fuertes palabras del entrenador del Bicho hicieron mucho ruido porque, llamativamente, fueron muy fáciles de percibir y porque no se las pronunció a sus jugadores, en señal de que algo propio no le gustaba, sino que insultó al plan de juego del rival, que justo da la casualidad que fue el último club en el cual estuvo antes de que asumiera en Argentinos.

Así, surgió una “rivalidad” impensada, sobre todo porque Milito, antes de asumir en Argentinos, fue DT del Pincha.

Estudiantes demostró ser un equipo duro. Un rival difícil que sabe a qué juega, y que juega bien. Antes, con una línea de cuatro bien plantada, Zuqui y Jorge Rodríguez como dueños del mediocampo, donde juegan y se asocian muy bien. Mientras que en el ataque estaba la efectividad de Boselli y Díaz. Sin embargo, el presente del Pincha hoy es irregular y deberá mejorar si quiere sumar de tres en La Paternal.

Argentinos defiende una identidad de juego, que por momentos se vio a la perfección más allá de que el resultado no haya acompañado. Ahora estarán frente a frente dos estilos que parecen distintos, pero tal vez no lo sean tanto.

El objetivo del plantel: “regresar a la Copa”

Luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, el objetivo primordial del plantel de Estudiantes pasó a ser el torneo de la Liga Profesional. Lejos en la tabla actual, el Pincha intentará volverá a zona de Copa Libertadores 2023, en donde se encuentra sexto a cinco puntos de Gimnasia, el último en llevarse un boleto al próximo certamen continental.

En esta línea, los protagonistas albirrojos fueron claros en cada una de las veces que le tocó dialogar con la prensa. En primera instancia, Mariano Andújar inmediatamente después del partido del jueves ante Paranaense dijo: “Nos enfocaremos para volver a la Copa Libertadores, el club está en un buen camino. Hay que seguir, no pasa nada”. Luego, lo siguió Ricardo Zielinski: “Siempre el resultado es la prioridad. Lo más importante es ganar, para eso tenés que hacerlo mejor que el rival. El equipo recién vuelve a concentrarse en el torneo local. Hoy era fundamental dejar los tres puntos acá”, explicó tras el desahogo.

Ya enfocado en el torneo local, cerró: “Nuestro objetivo es jugar la próxima Libertadores. Los resultados van a marcar nuestras posibilidades, pero no miramos más allá del partido que viene. Estudiantes nunca se da por vencido y pelearemos hasta el final”.

Mientras que por último, el héroe del último partido, Leonardo Heredia, contó sus sensaciones por el gol y los objetivos a seguir:

“Muy contento. Lo fui a festejar con todos los chicos porque este gol es muy importante para mí y para todos”. “No venía jugando mucho y esto es un premio al sacrificio que hago día a día. Es para mí, todo el grupo y mi viejo que vino a verme”, sostuvo.

Luego de la eliminación en la Conmebol Libertadores el último jueves, Heredia valoró el triunfo y concluyó: “Nos propusimos dar vuelta la página, seguir adelante y volver a pelear arriba”.