A 30 años de “Mujer bonita" y su inolvidable banda sonora

Hace 30 años que las imágenes de Julia Roberts y Richard Gere (el vestido rojo, él en el piano, ella tomando un baño de espuma, los dos juntos en el ascensor) vuelven una y otra vez a la memoria de los espectadores. Tan icónicas terminaron siendo las escenas de "Mujer bonita" y su inolvidable música, que se convirtió en una de las comedias románticas por excelencia.

La banda de sonido, editada por la discográfica EMI el mismo año del estreno de la película y que se convirtió en un enorme éxito de ventas, y también fue una de las claves del suceso.

Con canciones que iban desde "It Must Have Been Love", de Roxette, hasta "Fame 90" de David Bowie, sorprendía al público por la diversidad de artistas que presentaba.

Pero sin dudas, la incorporación del clásico "Oh, Pretty Woman" de Roy Orbison lanzado en 1964, fue una de las mejores decisiones que tomaron los realizadores, y se convirtió en el hit de la película.

La canción, a esta altura un verdadero himno rockero, tuvo una curiosa inspiración. Según reveló el artista, que se destacó con su música en las décadas de los 50 y 60, el tema nació un día en el que se encontraba con el guitarrista Billy Dees en su casa. En un momento apareció Claudette Frady, la esposa de Orbison, a quien el músico ya le había dedicado una canción con su nombre, y les dijo que iba a hacer unas compras.

De inmediato, en el recuerdo de Dees, tuvo lugar un diálogo entre la pareja, que discutía por dinero. Incómodo por la situación, el guitarrista lanzó: “Una mujer bonita nunca necesita plata”. Fue entonces que Orbison empezó a improvisar unas líneas a partir de esa idea y nació "Oh Pretty Woman". Cuando Claudette volvió a su casa un rato después, la canción que había inspirado estaba lista.