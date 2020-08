Adabel Guerrero sorprendió con la nueva integrante de su casa: "Es mi mejor amiga"

Adabel Guerrero está en buen momento profesional y se encuentra participando en el Cantando 2020. Ante su presencia en el show, para cantar rock, la actriz sorprendió a todos los presentes con sus declaraciones, ya que remarcó que tiene una nueva integrante en su casa junto a su marido y su hija.

Se trata nada más ni nada menos que la ex esposa de su pareja. "Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que me cuida a Lola", destacó. Y redobló la apuesta: "Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos esto en la cuarentena, ya que ella cuida de mi hija y yo le cuido los hijos a ella".

Además remarcó que una de las causas es que si la ex de su pareja no vive con ellos, no puede entrar al barrio en el que viven. Lo que contó generó caras de sorpresa en el jurado, pero ella se mantuvo firme: "Nos llevamos perfecto. Hoy es mi mejor amiga", dijo sonriente.