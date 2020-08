Afirman que la hija mayor de Nicole Neumann dio positivo

Indiana, una de las hijas de Nicole Neumann, habría dado positivo de COVID-19 luego de que trascendiera la noticia del contagio de la modelo y panelista. Así lo reveló el conductor Nicolás Magaldi, y aclaró que "la más chiquita no. Y la del medio no se hisopó por temor".

Mica Viciconte, panelista del programa y pareja del papá de las niñas, Fabián Cubero, se limitó a decir: “No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie”.

Cabe recordar que Nicole, quien permanece asintomática, se hizo la prueba después de presentar una pérdida súbita del olfato, lo que le llamó la atención. “Obviamente me alarmé, porque ese es una de las características del coronavirus”, dijo en diálogo con "Nosotros a la mañana".

La primera información anunciaba que se habría contagiado de una empleada pero la modelo ironizó al respecto: "Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible, siquiera, poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”.

Además aseguró que, cuando se enteró del diagnóstico, “entré en pánico, se me vino el alma al piso”.