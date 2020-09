Agustín Sierra y el secreto para sacarse buenas fotos

Agustín "Cachete" Sierra es uno de los participantes más populares del Cantando 2020. Halagado por su físico, recientemente por Moria Casan, fue consultado sobre sus fotos en el programa Los ángeles de la mañana. El mismo Ángel de Brito le consultó por si usaba algún truco o si era todo real.

"¿Si en las fotos hay trampa? No, no hay trampa para nada. Lo que hacemos es que no salga chiquito", remarcó "Cachete". Además agregó que la idea en las producciones, es que salgan sexys: "Lo despertamos un poco. Poque si vamos a hacer una foto sexy, no la vamos a hacer sin mostrar nada. Hay que ponerle fantasía", cerró.