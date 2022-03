Alain Delon quiere poner fin a su vida

El icónico actor francés de 86 años, Alain Delon, ya no tiene energía para seguir viviendo, y así lo manifestó a su hijo Anthony días atrás. Ahora, se conoció la noticia de que formalizó su pedido de llevar a cabo el suicidio asistido.

“Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no podés hacer nada al respecto”, reflexionó Delon, quien además argumentó que vive en Suiza, "donde la eutanasia es legal" y consideró que este pedido "es lo más lógico y natural”.

Tras sufrir un doble accidente cerebrovascular en 2019, su salud se deterioró y ya no tiene motivación para seguir adelante. Según trascendió, se le suministrará pentobarbital sódico, el fármaco usado para la pena de muerte, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y provoca el colapso en pocos minutos.

Cabe recordar que esta intención de morir comenzó a fortalecerse tras la deceso de su exesposa y madre de Anthony, Nathalie Delon -con quien estuvo casado en los años 60- y falleció de cáncer de páncreas en enero de 2021. Si bien ella aspiraba a concretar la eutanasia, las leyes de Francia la impidieron.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, dice el mensaje que publicó Alain Delon en sus redes sociales.