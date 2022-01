Soledad Silveyra se manifestó a favor de la eutanasia

En la noche del jueves, la actriz Soledad Silveyra visitó a Moria Casán en su programa, dónde hablaron de todo en una amena charla: distintas anécdotas vividas, momentos de sus trayectorias como actrices, sus experiencias y enfrentamientos siendo integrantes del jurado de Showmatch y cuestiones más profundas como el amor y la tragedia.

Ante una pregunta temática sobre la muerte lanzada por Moria, Solita expresó: “Yo que quiero militar por la eutanasia”, preparándose para responder. Y hacia allí apuntaba justamente la pregunta de Moria. “¿Es verdad que te gustaría ejercer tu eutanasia?”, preguntó la conductora. “Sí, absolutamente. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”, afirmó la ex jurado de Showmatch.

Para explayarse sobre su polémica postura, Solita contó una anécdota familiar vivida con sus nietos donde hablaron sobre el tema de la muerte:

“Nacemos para morir. Yo le decía a los cinco que cuando yo me muera quiero haya música, que ustedes estén bien, que yo me vaya contenta”, expresó Solita.

“Cuando no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme”, afirmó con convicción la actriz.