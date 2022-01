Luis Novaresio tuvo que salir a aclarar sus dichos contra los antivacunas

En la semana, Viviana Canosa, a través de sus redes sociales, defendió al tenista Novak Djokovic, quien generó polémica tras ser arrestado en Australia luego de declarar en el aeropuerto que no estaba vacunado.

"Tu libertad extiende la mía, la de todos. La LIBERTAD es ante todo un hecho social", publicó la conductora de A24, generando la reacción de los internautas.

Luis Novaresio utilizó su cuenta de Instagram para expresarse en contra de los antivacunas pero sus picantes mensajes fueron interpretados como una indirecta para Viviana Canosa:

"En serio, pensalo 10 segundos. Te parece que da, persona grande, ¿postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar?", señaló el periodista.

Y luego dio ejemplos que fueron interpretados como alusivos a su colega de A24: “Te sacaste la muela de juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibiótico de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque” , afirmó, de forma irónica.

Estos explosivos comentarios generaron especulación en las redes y muchos de sus seguidores supusieron que Novaresio estaba lanzando dardos contra Canosa. Debido a esto, el periodista tuvo que salir a aclarar sus palabras:

“Lo primero que quiero decir es que me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo. Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”, explicó en un video que compartió en Youtube.

De esta manera, Novaresio desmintió cualquier tipo de enfrentamiento con la ex panelista de Intrusos, su actual colega en el canal de noticias A24.