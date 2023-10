Aníbal Lotocki, detenido

A penas unas horas después de conocerse la noticia de que la Justicia había ordenado su detención, el cirujano Aníbal Lotocki se entregó. Y lo hizo durante horas de la tarde en una dependencia de la Policía Federal de nuestra ciudad. “Me informa que se acaba de presentar en la Policía Federal de La Plata en la calle 49 1004. Él nunca pensó en no estar a derecho y esto es una forma de demostrarlo”, expresó Diego Szpigiel, uno de los letrados que representa al médico en la causa por la muerte de su paciente.

Vale recordar que la causa es por homicidio simple de Cristian Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 en una clínica de Caballito luego de ser operado por Lotocki, a quien también se le imputa la falsificación de documentos. “El estado actual de los procesos acumulados pone en evidencia una sustancial variación en la naturaleza y gravedad de los episodios en examen y de su proyección en aquellos y en la estimación de los reaseguros tendientes a mantener a Aníbal Lotocki sujeto al proceso”, expresaron los camaristas Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani.

“Aun cuando el pronunciamiento no se encuentra firme, su alcance permite presumir fundadamente que mediará una acumulación con las que puedan eventualmente resultar de los episodios ventilados en conjunto por el juez a quo, así como pone en evidencia que se cierne sobre el encartado la expectativa de una sanción de cumplimiento efectivo de considerable severidad”, señalaron en otro tramo del escrito judicial. Así las cosas, el juez Luis Schlegel está en condiciones de enviarlo a juicio oral y público por el delito de homicidio simple, el cual prevé una pena de hasta 25 años de prisión. Vale señalar que esto se conoce justo un día después de que el magistrado desestimara la denuncia contra el cirujano por el fallecimiento de Silvina Luna. En los fundamentos de ello, se sostiene que ya fue condenado por el caso, aunque por un delito menor (lesiones graves). Y que ya hay una investigación judicial en marcha en otro tribunal que es el que lo condenó a Lotocki, cuya sentencia no está firme. Esa sentencia, justamente, es la que no le permite ejercer la medicina y su actividad en todo el país.

En el escrito judicial que se conoció se afirma, además, lo siguiente: “Porque al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”. Y continúa la resolución judicial: “No puede aceptarse que no supiera o no hubiera percibido Lotocki que la situación de Zárate empeoraba y que debía ser trasladado de inmediato o, cuanto menos, gestionar de manera certera mayores recaudos ante una emergencia en ciernes”. A poco de conocerse la noticia, Romina Sicoli —viuda de Cristian Zárate— fue consultada por la periodista Rocío Magnani y expresó lo siguiente: “Todavía estoy en shock. La verdad es que no llegué ni a procesarlo”. Y agregó: “Esto es lo que corresponde”.