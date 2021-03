Barby Silenzi admitió haber filtrado el audio entre Fede Bal y El Polaco

Barby Silenzi y El Polcaco están nuevamente juntos luego de un escandaloso verano provocado por la filtración de un audio que Fede Bal le envió al cantante, en el que lo invitaba a una fiesta en su casa con mujeres.

El mensaje decía: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”.

Ya pasaron tres meses de ese audio y este jueves, en Flor de Equipo, la bailarina confesó haber sido ella la persona que lo publicó.

“¿Cuál fue la cosa más excesiva que hiciste por celos?”, le preguntó Florencia Peña. “Es del tema del audio, que todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede. Yo estaba durmiendo, divina, y llega él. ‘¿A dónde fuiste?’, le digo toda dormida. ‘Fui a la fiesta de Fede’, me dice, y se va a dormir. ¡Chau! Yo quedé loca, ahí me volví loca”, admitió.

Dando más detalles, Silenzi contó que ambos tenían la misma clave en sus celulares y fue por eso que escuchó el audio. “Primero dije ‘¿por qué Fede no me invitó?’. Y después escuché las contestaciones de ese audio. Él estaba dormido”, siguió relatando. “Después, a los dos minutos de la venganza, me arrepiento. Dije ‘¿por qué hice esto? Estoy mal‘. Se lo mandé a un periodista. Muy mal hecho. Ahí me di cuenta y lo llamé a él, le dije ‘mi amor, perdón, hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, pero la hice’”, reconoció.

La bailarina manifestó que El Polaco se enojó pero lo primero que hizo fue hablar con su amigo, Fede Bal. “Su preocupación era Fede. Pobre Fede, ¿qué tenía que ver en nuestro problema?”, dijo Barby. Y finalizó: “Me siento re culpable por su separación, pero bueno, no sé, ya está. Fue un aprendizaje, ya no tenemos la misma clave”.