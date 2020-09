Belén Francese suspendió otra vez su casamiento

Belen Francese tuvo meses díficiles. Luego de haber tenido coronavirus y haberse peleado con sus vecinos, por el contagio, confirmó una mala noticia para ella: nuevamente pospuso su casamiento con su pareja, Fabián Lencinas. Así lo detalló la actriz en diálogo con Paparazzi.

"Sí, lo postergamos otra vez. Este covid es tremendo. “Tenemos todo pago y reservado. Y programado. Pero no dan aún el ok. Así que solo podemos avanzar cuando tengan el permiso de abrir. Porque no nos pueden ni dar una fecha opcional”, señaló con tristeza la artista.

Pero por otro lado, le puso un toque gracioso a la situación: "Nos tomamos esto con calma y lo importante es que nuestras familias y nosotros estamos bien. El que está más ansioso es él, porque teme que me escape, ja. Fabián sabe que se trata de una situación mundial, no es algo que nos pase a nosotros nada más. Nosotros, como pareja, estamos bárbaro. Incluso en la cuarentena estamos mejor que antes, a todo nivel”