Benja Torres: “Me gustaría dar un mensaje de alegría”

Benja Torres viene pisando fuerte en la música. En medio de la cuarentena lanzó su nueva canción Dime si hoy, que además de componerla e interpretarla, se encargó de producir y editar el video. Diario Hoy dialogó con el artista para conocer más detalles de su trabajo.

—¿Cómo te encuentra la cuarentena?

—Como a todos, con altibajos, hablando de lo creativo, componiendo temas nuevos, haciendo cursos, de inglés, producción musical, muy activo, sigo estudiando canto, creo que a nivel personal sigo avanzando, pero después me pega muy mal por extrañar a familiares, me angustia por ese lado.

—Igual seguís lanzando temas y componiendo ¿cómo organizas eso?

—Cuando empezó esto pensé que se iban a frenar todos los planes y proyectos, pero al contrario, se potenciaron y activaron.

—¿Cómo se compone en cuarentena? ¿Es más difícil?

—Me inspiran muchas cosas, a veces de la nostalgia, de extrañar o de aquello que se presenta En breve estrenaré una balada que me disparó la separación de un primo, o le compuse un tema a mi novia, que habla de lo nuestro. Me siento y compongo.

—¿Cuándo dijiste la música es lo mío, más allá de la herencia que tenés?

—Jugué al fútbol más de tres años, no lo hacía al final con las mismas ganas, y de chico en lo personal mi mamá actuaba, mi hermano tocaba la guitarra, yo no me había preparado, y de a poco dejé el fútbol y me dediqué a la música, le tomé el gustó y me di cuenta que era mi pasión.

—¿Tenés algún referente musical?

—David Bisbal me encanta, salió segundo en un reality show y ves dónde llegó, la voz que tiene, cómo canta, Ricky Martin me encanta y mi tío Diego, admiro cómo manejó su carrera, la viví de cerca, de chico era un plan ir a verlo, al escenario, cerca de la gente.

—¿Con qué te gustaría que la gente conecte de tu música?

—Sin dudas me gustaría dar un mensaje de alegría, ahí también lo tengo a Diego de referente. No me gustaría encasillarme. Quiero que la música genere emoción, y en estos nuevos temas apunté a eso a que bailen más, a que te emociones.