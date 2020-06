Burlando habló sobre el caso Juan Darthés "Es muy angustiante lo que está sucediendo"

Ha pasado mucho tiempo, y es por eso que ha perdido lugar en los medios, ya que los protagonistas no volvieron a pronunciarse sobre el hecho. Lo cierto es que la causa sigue abierta y Juan Darthés tambipen sigue "desterrado" de la Argentina, refugiado en Brasil desde 2018.

En el programa "Los Ángeles de la Mañana", que conduce Ángel de Brito, le preguntaron a Burlando sobre si no significaba una contradicción defender a la ex pareja de Villa en una causa por maltrato y a su vez, defender a Juan Darthés en una causa donde es a él quien se lo acusa. El letrado dijo: "Creo que son temas toalmente diferentes, y creo que uno elige lo que considera que es una justa causa. La de Daniela es una justa causa, y toda las que se desarrollan y se siguen en nuestras oficinas son justas causas".

Además, destacó las deficiencias que tiene el sistema judicial de Nicaragua, donde se está llevando a cabo el juicio, ya que Thelma Fardin había radicado la denuncia allí durante una gira de "Patito Feo". "No solamente, estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras. Estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Juan no le dieron esa oportunidad", dijo Burlando.

Por último hizo referencia a la situación en la que se encuentra el actor "Es muy lamentable, es muy angustiante. Y fundamentalmente es angustiante que en un lugar como Nicaragua no se pueda avanzar con la Justicia. Las pocas veces que me tocó ir, vi manifestaciones de profesionales de medicina a los que los apaleaban cuando se manifestaban por un aumento de sueldo", cerró.