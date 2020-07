Carla Bruni lanzó su primera canción original en 7 años

La cantante francesa Carla Bruni lanzó hoy "Quelque Chose", su primer tema original en 7 años.

De esta forma, la también ex primera dama de Francia volvió a editar una canción propia luego de haber publicado reversiones de temas de Depeche Mode, The Clash o The Rolling Stones, entre otros, para su disco "French Touch".

El último disco con canciones originales de Bruni fue en 2013 "Little French Songs".

Así, "Quelche Chose" se convierte en el primer sencillo del próximo álbum de Bruni, que todavía no tiene título, y que cuenta con la dirección de Albin de la Simone. Su fecha de edición es para el próximo otoño boreal.