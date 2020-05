Carlos Rottenberg: “Trabajo más que nunca para intentar perder menos”

Con más de cuatro décadas dedicadas a la producción teatral, durante el año Carlos Rottemberg prepara las temporadas de verano e invierno. Por eso, en épocas de estrenos es cuando más requerido está. Sin embargo, ahora el mundo está parado ante la pandemia.

A pesar de ello, él continúa trabajando, pensando y planificando un regreso progresivo del entretenimiento, teniendo en cuenta tanto la crisis que golpea a la industria del teatro como las medidas sanitarias propuestas por el Gobierno.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—La organizo familiarmente como la mayoría de los argentinos, con la salvedad de que siento que tengo más trabajo que antes. Primero, porque desde la casa de uno cuesta mucho más organizarse, pero fundamentalmente porque la empresa sigue existiendo. Mi mejor definición es decir que trabajo más que nunca para intentar perder menos.

—¿Qué opinás de las medidas que se tomaron desde el Gobierno?

—Me parece que ha sido muy lúcido el Gobierno y sus distintos gobernadores para poder llegar a estos primeros dos meses en el cuadro de situación en el que vivimos. Siempre desde el primer momento antepuse la salud sobre cualquier otro interés personal. Realmente estoy muy de acuerdo con lo que se ha implementado y cómo lo vienen llevando en un diálogo fluido (contando las idas y vueltas de un virus desconocido del que nada se sabe a ciencia cierta).

—En marzo se viralizó un audio en el que llegaste a decir que la temporada 2020 estaba perdida, ¿cuál es el número de pérdidas que calculan?

—Calcular la pérdida es imposible, por lo menos yo no lo sé hacer porque incluye miles y miles de puestos de trabajo de todas las artes escénicas y en todo el país. O sea que no me da la capacidad ni siquiera la calculadora porque no tiene tantos ceros.

—¿Qué opinión te amerita el reclamo de los actores?

—Hoy en día está más cubierto el boletero, el acomodador, el electricista, el maquinista, el utilero, el personal de maestranza, de limpieza, de contaduría. Todo aquel que tiene relación de dependencia los doce meses con los teatros, con los estadios y con los ámbitos en donde se desarrolla el hecho artístico en vivo, que lo que llamamos contratos eventuales. Involucra a toda la gente que entra y sale por un tiempo determinado para hacer los espectáculos.

Como lo había adelantado en marzo, la situación iba a estar delicada ahí. En aquel momento todavía teníamos el efecto residual de los contratos eventuales de verano, por eso no se notaba tanto. Ahora que se fueron terminando y que no hay proyecto, el problema lo tiene toda la gran porción que se cuenta por miles también. Personas que viven de ese trabajo eventual arriba o abajo de los escenarios.