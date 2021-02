Catherine Fulop habló sobre la bisexualidad de Oriana Sabatini

Días atrás, Oriana Sabatini se declaró bisexual a través del juego de preguntas “verdadero o falso” de Instagram. En diálogo con Implacables, su madre Catherine Fulop se refirió por primera vez al tema.

La conductora admitió que le parece lindo que esta generación transmita que “hablar de género en este momento atrasa”.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y con una chica”, explicó. Para cerrar el tema, la modelo venezolana agregó: “Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”.