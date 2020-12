Cau Bornes acusó a Valeria Lynch de haberle sido infiel con Mariano Martínez

Luego de una escandalosa separación que todavía tiene capítulos por cerrar con una batalla judicial por división de bienes de por medio, Cau Bornes acusó a su ex, Valeria Lynch, de haberle sido infiel con Mariano Martínez.

El líder de Attaque 77 y la cantante llevan adelante una relación, aunque Cau indicó que eso "viene desde hace tiempo".

Así lo indicó en una entrevista realizada en el programa Los Ángeles de la Mañana: “La relación con Mariano ya venía de antes. Pero eso no importa. No me sorprende que alguien ame a alguien. Me enteré por un vendedor de shows, a través de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), a través de amigos nuestros”, explicó.

Además, el brasilero dijo que salió a hablar ahora porque "el consejero de familia nos pidió que no habláramos, pero el otro día la abogada (Elba Marcovecchio, que representa a su ex pareja) salió a hablar y me sorprendió".

En cuanto a la batalla judicial, explicó que le reclama una compensación económica a la artista argentina porque él abandono la vivienda que compartieron durante el matrimonio. "Yo no sabía que estaba amparado por la ley. Hace 1 año y medio, yo agarré mi colchón y me fui", dijo.

Y explicó cómo fue la situación: "Ella me pidió educadamente que me fuera. Hay muchos maridos que no se van hasta que termine el divorcio. En ese proceso de divorcio la cosa se pone un poco dura, entonces yo agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona. Me quedé tres meses".

Al parecer, a la novela todavía le quedan muchos capítulos.