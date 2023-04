Celeste Cid tiene nuevo novio: Abril Sosa

Celeste Cid confirmó su romance con Abril Sosa (su nombre es Miguel Adolfo), con quién se encuentra en Mar de Plata.

La modelo compartió un posteo muy tierno en Instagram junto a su pareja. "Me gusta mucho esa peli" expresó. El baterista no se quedó atrás y re subió el posteo: "Quedarnos en un día eterno. C" escribió él.

Al ver los posteos de Celeste, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Violeta Utizberea, Inés Estevez y Zaira Nara, amigas de la actriz, le escribieron mensajes de amor con muchos emojis de corazones.