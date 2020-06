Contra todos los pronósticos, Marcela Tauro podría regresar a Intrusos

Hace poco más de dos semanas que Marcela Tauro no sale al aire de Intrusos. Más precisamente, desde el 19 de mayo, cuando protagonizó un fuertísimo cruce con Jorge Rial. Este se dio luego de que el conductor le exigiera revelar una fuente que le informaba que Juan Roccabruna, el recepcionista de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, era acusado de haber robado 300.000 pesos. Tras un intenso ida y vuelta, el periodista sentenció furioso: “Si no vas a dar nombres, te pido que no sigas po­niendo información anónima”.

Desde entonces Tauro no regresó al programa. Mucho se habló de su futuro laboral y, mientras desde el canal aseguraban que se trataba de una rotación de panelistas en el marco de la pandemia de Covid-19, por otros lados corrían las versiones que referían a que la panelista que estuvo durante 17 años al aire de Intrusos podría pasar a formar parte de Intratables o incluso hasta cambiar de canal.

En un mar de trascendidos, se sumó la voz de un histórico, Luis Ventura, el actual presidente de Aptra, quien hace seis años se fue del ciclo en medio de un escándalo personal, al ser consultado sobre la polémica del momento sentenció: “Marcela Tauro ahora va a probar lo que me pasó hace seis años y conocer el medio”. Y aunque sostuvo que prefería llamarse a silencio y no ser brutal por el sentimiento que le genera Intrusos, al recordar su partida aseguró que lo que le dolió no fue una actitud individual, sino que hubo mucha complicidad colectiva.

Explicó: “Vos convivís con gente al lado, y no esperás que el que tenés al lado te meta la puñalada. Vos de­cís este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos y mu­chas veces son los que te traicionan, o cuando llega la jugada fundamental del partido no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos”.

En este marco, ayer Tauro dialogó con el móvil de Los ángeles de la mañana (LAM). Fiel a su estilo, se mantuvo al margen de las polémicas y aclaró que está más cerca de Intrusos que de cualquiera de los otros ciclos.

Al ser consultada por los duros dichos de Ventura, quien durante años supo ser un fiel amigo, la periodista expresó: “Entiendo que hable porque es palabra autorizada ya que estuvo muchos años, pero no lo tomé como que era para mí, no sé qué quiso decir”. En este sentido aclaró: “Yo no tengo trato con Luis desde que pasó lo que pasó. Fui muy amiga de él y fue muy buen compañero así que no tengo nada para decir”; aunque sí aclaró que las salida de uno y otro no tienen nada que ver porque las situaciones son distintas.

En cuanto a su futuro laboral, Tauro sostuvo la primera versión lanzada por el canal: “Estoy en rotación por el programa que estaba. Me tengo que juntar con todo el mundo y ver cómo sigo”. Y aunque no quiso dar detalles para no generar lío, al ser preguntada sobre si la vamos a ver nuevamente en el ciclo de América, ella dejó un halo de misterio pero no lo descartó: “Tengo que ir a hablar”.