Conviviendo con mi ex en cuarentena

Pasa en la Argentina y pasa en Hollywood. Ante el anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, algunos famosos decidieron dejar sus diferencias de lado y volver a compartir el techo con su ex a fin de disfrutar plenamente de sus hijos y/o mascotas.

En esta línea, Lucas Kirby pasó algunas semanas en la casa de Jimena Cyrulnik, la madre de sus hijos, Calder y Tyron, con quien se mostró muy buena onda. Hasta realizó algunos videos humorísticos de su reality Conviviendo con mi ex.

En la misma línea, Pía Slapka y Paul García Navarro hicieron lo propio por Benjamín y Gerónimo. Y, por su parte, Mariana Genesio Peña se mudó a la casa del guionista y productor Nicolás Giacobone para poder estar con Larry, el perro que tienen en común. Pero como decíamos al comienzo, esto pasó también en Hollywood, donde Bruce Willis atravesó gran parte del confinamiento junto a Demi Moore y sus tres hijas.

Sin embargo, recientemente se sumó un nuevo nombre a la lista: el de Jimena Barón. Pasó el fin de semana en lo de su ex y padre de su hijo, Daniel Osvaldo. Al respecto la cantautora y actriz explicó a través de una publicación: “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y conmigo también, quedate. Padre adhiere, quedate. Se terminará el mundo? Me quedo”.

En cuanto a su estadía contó: “Hay pasto, recuerdo como se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe”. Y reflexionó: “Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente. (...) Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado”.

Claro que esto desató las especulaciones de una posible reconciliación entre el exfutbolista y la artista. Tanto es así que una usuaria de la red social quiso saber si había intimado, y ella aclaró: “Tengo mi propia habitación. Esto es convivencia parental”.