Cuarentena y triángulos amorosos

El lunes, Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro y los rumores de infidelidad no tardaron en hacerse oír. Atando cabos y a raíz de diversas versiones, muchos periodistas de espectáculos llegaron a la conclusión de que la ruptura se habría dado luego de que el tenista le escribiera a una ex.



Todos los ojos en seguida se posaron sobre Jimena Barón, quien a través de las historias de Instagram había confesado que durante la cuarentena volvió a conversar con personas del pasado.

La cantautora, que se sacó el traje de la “tonta” para ponerse el de la “cobra”, no quiso cargar un injusto papel de villana y se comunicó con la modelo y periodista para aclarar los tantos. Pero viendo que las versiones no cesaban, también se manifestó en Twitter donde dejó en claro que ella no tenía absolutamente nada que ver con aquel conflicto.



En este marco, antes de ayer, en Polémica en el bar abordaron el tema. Rodrigo Lussich repasaba el historial amoroso del tenista cuando María Fernanda Callejón acotó: “Las mujeres se pasan la data”. Los compañeros quisieron saber qué data se habían pasado o le habían pasado, cuando sin filtro lanzó: “Yo le pasé el dato a una muy amiga mía, que empieza con Cecilia y termina con Roth”. Entonces Lussich aprovechó para consultar acerca de la relación que mantuvieron las artistas y de la que tanto se habló en 2006, cuando protagonizaron el filme Sofacama.



Luego de aclarar que se trató de algo platónico, de una relación muy liviana y de muchos besos, Callejón retomó el disparador inicial para terminar revelando: “Yo estaba alejada de una relación, él es un señor conocido, casado, un bombón. Había dos tiras en Polka, ella hacía Tratame bien y la otra era Valiente”. Entonces, tras dar a entender que se estaba refiriendo a Gonzalo Heredia concluyó la anécdota diciendo: “Me dijo me enamoré amiga. Todo el mundo dijo que nos habíamos peleado por él y todo lo contrario. Ella me pidió permiso y yo le dije dale para adelante. Eso prescribió señora, él está casado ahora con una mujer hermosa”.