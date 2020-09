Daniel Ambrosino renunció a “Intrusos”

Daniel Ambrosino, el integrante con mayor antigüedad en el ciclo televisivo, renunció a “Intrusos” tras 20 años de trayectoria.

"Hola mi gente bella

Quiero decirles que hoy fue mi último día en @Intrusos

20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familia

Siempre seré un #Intruso @rialjorge @anitaguevara8 @julianrleon

Gracias por todo.", publicó en Twitter.

"Te queremos mucho y Sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos @Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo mereces.", respondió Jorge Rial.

Según comentó a Teleshow la decisión no fue por “algo específico” sino porque debía “cerrar un ciclo Necesidades de avanzar. Volar. Soltar. No sé, es todo muy movilizante. Hoy todo es posible. Todo es incierto”, afirmó y agregó “Anoche me dormí con una sonrisa y una lágrima. Pero en paz conmigo y con todos”.

La despedida la hizo por redes sociales y aseguró que se va “feliz” y comentó cómo se lo dijo a Rial: “lo llamé. Le dije que necesitaba contarle algo, que no sabía cómo empezar. Y lo dije como me salió: rápido y corto. Se me quebraba la voz”, afirmó.

Por otra parte sus compañeros de trabajo lo despidieron con cariño y buenos recuerdos.