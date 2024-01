Daniela Álvarez: “A través de este programa voy a llegar a muchas más personas”

Este jueves llega a la pantalla de E! Entertainment la nueva temporada de Escuela Imparables, que contará, por primera vez, con la conducción de la presentadora, activista y ex Miss Colombia Daniela Álvarez. La figura internacional se ha convertido en un ejemplo de lucha y ­resiliencia y estará impulsando a las participantes del programa que empodera a emprendedoras. Diario Hoy dialogó con ella en exclusiva.

—Antes de que empecemos a hablar de estar al frente de este nuevo desafío que asumiste, quería preguntarte, ¿cómo te definís hoy actualmente?

—Yo me defino como una mujer resiliente, creo que es una palabra que conocí en el momento en el que perdí mi pierna y que entendí que no hay nada más bonito en la vida que poder transformar una situación difícil en una gran oportunidad, así que me considero una mujer optimista, una mujer con ganas de enviar siempre un mensaje de positivismo al mundo entero, me considero una mujer fuerte, valiente, profesional y sobre todo enfocada a poder tener una vida llena de valores ciertos y de propósito.

—¿Hay alguno de todos los roles que fuiste asumiendo a lo largo de todos estos años con el cual vos te sentís más cómoda?

—Gracias a Dios desde muy chiquitita siempre fui muy artista, muy carismática, con ganas de hacer tantas cosas. Creo que una de las personas que hizo eso en mi vida, fue mi mamá, que no paraba conmigo y me metió por cinco años en una academia de baile y por otros siete años a estudiar violín y entonces en las vacaciones me llevaba a cursos de ortografía. Esa fue esa fue la mamá que sacó lo mejor de mí desde muy chiquita y le encantaba que bailara hay que sonriera y que fuera así como toda alegre y carismática, entonces de alguna manera me educó en ese aspecto y me llevó a que fuera la mujer que soy hoy y sí, claro, tengo muchas actividades y la presentación es una es una de mis grandes pasiones, le doy gracias a Dios que, que me ha permitido ejercer y ser una buena profesional, una buena comunicadora, pero también han surgido otras pasiones a raíz de lo sucedido y es que yo desde muy pequeña me soñaba como con estar en tarimas, hablando sobre el liderazgo y hoy en día el tema de ser coach motivacional y de poder tener mi charla sobre la resiliencia y de viajar a varios países para poder contar mi testimonio de vida y compartir las herramientas que un ser humano necesita en momentos de dificultad, es otra cosa que me gusta mucho y siempre tengo que decir que esto hizo que mi vida se abriera en muchos aspectos. Hoy en día no solamente tengo la oportunidad de ser conductora, sino también coach y también tengo la oportunidad de seguir con mi emprendimiento. Son muchas cosas, pero a todas les pongo las mismas ganas, el mismo tiempo, la misma pasión, tratando siempre de trabajar también por las personas que como yo no tienen piernas y poder donar prótesis. Hago muchas cosas, pero todas con el mismo propósito y con las mismas ganas.

—¿Cómo te organizás día a día con tantas cosas que hacés?

—Teniendo equipo para todos. Yo tengo un equipo para la fundación, tengo un equipo para para mi trabajo de mi emprendimiento, tengo un equipo para mis charlas motivacionales y tengo también un equipo para mis campañas en redes sociales, todo y cada uno de esos equipos son personas espectaculares, talentosas, creativas y que sobre todo conectamos con ese mismo propósito del que te hablo de ser personas con valores, con principios, que es siempre llevar un bonito mensaje y tocar el corazón de las personas. A raíz de todo lo que me pasó, me dio como una ­responsabilidad y esa responsabilidad la pongo en práctica con cualquier cosa que hago para ser un ejemplo de superación para muchas personas.

—El programa se llama Escuela Imparables, y vos no parás...

—Escuela Imparables llega a mi vida en un momento que yo tenía ya aproximadamente casi dos años que no estaba en televisión presentando y dije: “Este programa sí lo tenemos que tomar porque es hecho por mujeres para mujeres, habla del empoderamiento, habla de la inclusión, de la diversidad, de la equidad” y, como te decía, va con ese mismo proyecto de vida que yo tengo, entonces yo dije: “Esto es nuestro, vamos a hacerlo, vamos a darle con toda”. Feliz que hoy en día pueda ser para muchas personas un ejemplo, pero estoy segura que a través de este programa voy a llegar a muchas más personas y muchas más personas van a conocer mi vida, mi testimonio y mi resiliencia. Queremos a través de este programa recordar que podemos transformarlo todo en una gran oportunidad y ser mujeres optimistas y guerreras, así que como dices tú, mujeres imparables, Escuela Imparables, no nos detiene nada.

—Que vos estés al frente de la conducción también es algo que tiene que ver con los valores y que el programa también busca mujeres con valores para empoderarlas y potenciarlas. ¿Esa también fue la clave para que vos digas: “Sí lo voy a hacer”?

—Total, para mí es una oportunidad, mujeres bellas, bonitas, altas, flacas, inteligentes, capaces, líderes, hay muchas y no todas son como yo que les falta una pierna y realmente que un programa como estos piense en una conductora con una discapacidad es algo muy lindo porque realmente están ejerciendo la inclusión, realmente están ejerciendo esa diversidad. esa equidad y le estamos dando valor a algo que de pronto muchas empresas no le dan, entonces yo me siento muy contenta de que hayan pensado en mí como esa mujer imparable, esa mujer ejemplo que va a llegar pues con solo su presencia y cuando la gente me mire y sepa que mi vida de entrada no es color de rosas, y que no soy esa mujer que encaja en la perfección, y que tiene de pronto esos márgenes o estereotipos de belleza que no los cumplo, pero que aún ahí estoy, esto también es un mensaje muy fuerte donde decimos las mujeres estamos hechas de resiliencia, de fuerza, de valentía, de ganas y que podemos llegar a donde queramos si nos enfocamos y trabajamos por ello.