Sofía Vergara se transforma en Griselda

Griselda, la nueva y apasionante propuesta de seis episodios protagonizada por Sofía Vergara, llega este jueves a Netflix inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa Griselda Blanco, que terminó creando uno de los carteles más poderosos de la historia. Si bien su vida ya fue llevada a la televisión con anterioridad, como en una miniserie con Catherine Zeta-Jones, el trabajo de Vergara es increíble, despojándose de todos sus tics y roles previos, para componer con verdad el personaje.

“Lo primero que me interesó de todo este proyecto, era que nunca había oído hablar de ella, y yo crecí en Colombia durante esa época. La época en que el narcotráfico estaba en auge, donde cada tipo del cartel era un nombre familiar. Nosotros sabíamos lo que estaban haciendo. Estados Unidos estaba buscándolos. Por lo tanto, fue muy interesante para mí saber que había una mujer que fue capaz de llegar a ese nivel con estos hombres, pero no sabíamos quién era. Yo no lo sabía, mi familia no lo sabía”, contó Vergara sobre su interés por ser parte de la serie en una exclusiva rueda de prensa para pocos me­dios, de la que diario Hoy fue parte.

Sobre el proceso de investigación y construcción del personaje, clave para no caer en una caricatura del rol, como tal vez se la ha representado anteriormente, con mucho trazo grueso y subrayando su origen latino, agregó: “Griselda estaba en Miami. Estaba en los Estados Unidos. Y así ella realmente se mantuvo bajo el radar. Así que no fue fácil. Obviamente hay muchas anécdotas que habíamos oído, algunas de las cuales parecían falsas porque eran tan absurdas. Y otras, a pesar de ser absurdas, eran ciertas. A Doug Miro y a mí nos sirvió de mucho June Hawkins, que es un personaje de nuestra serie, pero que en la vida real era una agente de policía de Miami que perseguía a Griselda”.