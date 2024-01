Attack on Titan llegó a la región con doblaje latino

Miguel Ángel Leal (Eren Jaeger), Ana Lobo (Mikasa Ackerman) y Gerardo Ortega (Jean Kirstein), director de doblaje, son los responsables de darle la voz en español a Attack on Titan, que acaba de tener un cierre épico en Crunchyroll. Con ellos hablamos para saber más detalles del trabajo que han hecho a lo largo de los años y ahora en el capítulo final.

—¿Cómo se sienten con que finalmente su trabajo de doblaje de esta nueva entrega de Attack on Titan se va a ver en Latinoamérica por Crunchyroll?

—Ana Lobo: Feliz, muy feliz.

—Gerardo Ortega: Fíjate que con sentimientos encontrados. Primero triste, porque ya terminan, pero también aliviado porque fueron ya años de estar grabando esta serie, y, por supuesto, la culminación de toda esta serie. Sí me deja una gran experiencia, una gran satisfacción personal, y sobre todo yo creo que al público en general, porque fue un excelente final. Sí, es cierto, emoción.

—Miguel Ángel Leal: Yo también voy por todo lo que dijeron por tres.

—AL: Además, que no tardó tanto en salir al español, ¿no? Porque el capítulo anterior sí tardaron un chorro y esta vez fue rápido.

—¿Qué aprendieron de los personajes que les tocó doblar?

—GO: En mi caso, que me tocó hacer la voz de Jean, aprendí muchísimo con él porque creo que es uno de los personajes más desarrollados de la historia y también el más humano. El que en un principio es superenvidioso, odioso, también está obsesionado con vivir tranquilamente tras las murallas sin que le importen los demás. Y poco a poco la misma vida, la misma experiencia que tiene en el campo de batalla, lo hace cambiar al grado de convertirse, pues, en uno de los héroes de la humanidad, de poder sacrificarse, de consagrar su corazón por los demás. Entonces, yo muy muy satisfecho con Jean, ya lo quiero muchísimo y con esta personalidad con la que culmina su historia. También estoy muy contento y me deja mucha satisfacción personal, sobre todo mucha experiencia con este personaje.

—AL: Híjole, pues, yo la verdad es que a Mikasa la amo con todo mi corazón, la forma de ser de ella, que siempre estuvo agradecida. No sabía si era agradecimiento, si era un poder que tenía, el amor que le tenía Eren y al final, ese mismo amor, tener que tomar una decisión absolutamente drástica y muy difícil. Es muy bonito todo lo que se aprende con ella y su forma de amar, de entregarse, es lo único que tiene y vive por él y para él. Híjole, duele mucho, pero lo disfruté bastante, la verdad, y la amo.

—MAL: Yo creo que con Eren aprendí que lucha por la libertad, que tiene y que busca siempre sus ideales, aunque sea visto por ahí mal por muchos. Creen que queda el malo, otros decían que no, que estaba bien... Pues, de todo ese camino que llevó Eren, creo que a mí también me deja pensar que debes ser firme con tus convicciones.

—Muchos ya vieron el episodio en japonés, ustedes están haciendo historia, doblando una de las series más épicas, ¿cómo se sienten ser parte también de esto?

—MAL: Creo que es importante mencionarlo porque, si bien muchos lo vieron en japonés y, como fervientes seguidores del animé, de este y muchos otros, sabemos que siempre su versión original tiene un algo, nos deja algo muy bueno. Pero también mucha gente está esperando esto, de hecho esperaban el doblaje que se tardó en llegar un poco, pero que lo tu­vimos. Fue del agrado del público a tal grado que ya no querían ver este capítulo en japonés.

—GO: Como dice Mike, pues, es una responsabilidad desde que me llegó el proyecto. Sabíamos que era una responsabilidad, y digo sabíamos porque no soy yo nada más, hay un equipo de producción gigante atrás desde traductores, ingenieros, mucha gente que está involucrada y que son parte de esto y sabíamos de antemano que esto iba a ser como épico. Una serie que iba a marcar una generación, como en su tiempo fueron otras que siguen siendo muy famosas y que sigan explotando, ya sabrán cuál es. Yo creo que esta es una de las más importantes de esta generación y que perdurará. Por lo cual se contó con un excelentísimo, de primer nivel, cast. Todo esto fue supervisado por Crunchyroll, todo su apoyo que, fíjate, es algo que me gusta mucho porque nos da esa libertad de adaptarlo a nuestro continente, ¿no? A la idiosincrasia de nuestras naciones y lo dejamos, obviamente, lo más parecido al japonés, sin meterle ningún mexicanismo ni nada, porque no se prestaba por el tipo de serie, que es más drama. Pero, bueno, tiene sus momentos, por supuesto, superagradables, cómicos y que creo que pudimos llevar muy bien todo este proceso para que al final tuviera este nivel de aceptación que tiene.

—AL: Y yo, por ejemplo, desde que la empecé a ver yo me enamoré del animé. Creo que está perfectamente bien hecho desde, obviamente, el mangaka, las ilustraciones que estuvieron involucradas en el proceso de llevarlo al animé. Pues está increíble. Yo de verdad me enamoré y sí sentí una responsabilidad bien grande con Mikasa, porque cuando empecé a empaparme y a investigar más, porque, bueno, ya llevaba un tiempo que se había hecho, pero no doblado en Latinoamérica, me informé más y dije: “Esto está muy cañón, es maravilloso y ya es un clásico”. Definitivamente, es un animé que va a trascender, como lo acaban de decir Mike y Jerry. Pues es bien bonito saber que formamos parte, hablando de mí, nada más me emociona muchísimo haber hecho a un personaje como Mikasa, que quieren tanto, que gusta tanto, y sí fue una responsabilidad que sentía muy grande, pero creo que, pues, hicimos un muy buen trabajo, la verdad.

—GO: Un buen equipo. Voy a hacer este pequeño paréntesis porque estuve muy en contacto obviamente con todos los actores y platicábamos justamente de sus personajes para entender mejor esta psicología que llevaban. A veces me ponía a platicar con Ana: “Oye, los sentimientos de Mikasa son así como lo sientes tú, que le estás dando la voz, tú que lo estás interpretando”, y buscábamos exacta­men­te los tonos para hacer a Mikasa, por ejemplo. Hicimos una muy buena conexión justamente.