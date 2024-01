Brenda Gandini: “Lo que me atrae de un proyecto siempre es el grupo humano”

Benjamín Rojas, Sofi Morandi, Gonzalo Suárez y Brenda Gandini encarnan a dos parejas que se encuentran para pasar una noche entretenida en Escape room, que se presenta en el Multiteatro (CABA) con dirección de Nelson Valente. La propuesta, una comedia incómoda y divertida, plantea una hora en la vida de los personajes tratando de resolver los misterios de la sala de escape para, en realidad, poder salir del lugar con vida. Hablamos con Gandini sobre la obra y sobre mucho más.

—¿Cuál es tu vínculo con las salas de escape?

—No tengo vínculo. Quería ir antes de empezar a ensayar, pero era fin de año, época de caos, Gonzalo y mis hijos sí fueron, pero me genera un poco de miedo, no me gusta el género terror. Nada nada, me cuesta mucho, hay algo de ansiedad, de querer resolver, que voy a tener que ir igual en algún momento. Pero ahora me empezó como a intrigar mucho más,

me tengo que animar porque de hecho sé que hay buenas salas y son una aventura, toda una experiencia, pero no me llevo muy bien con el género de suspenso y terror.

—Pero ¿nunca viste alguna película de terror?

—Bueno, Freddy, y después tenías miedo de meterte en la bañera, porque era de donde salía la mano, pero un género que me genera miedo todavía, una vez me llamaron para hacer una peli de terror, pero hay algunas actrices y actores que han trabajado en películas de terror y les han pasado cosas, mitos, sí, entonces más miedo. Tal vez haga algo más adelante, nunca sabe, en dos años pensamos diferente, pero sí, no es un género que no me guste.

—Temporada nuevamente…

—Sí, el personaje de Benja, Edu, propone ir a una sala de escape a jugar una noche, entran, empiezan a jugar y de repente lo que pensaban que iba a ser un juego termina siendo algo que se empieza a poner un pocomás difícil y no es tan fácil escapar de esta sala y también la obra habla de lo que empieza a pasarle a estos cuatro personajes en esta situación, empiezan a salir secretos, empieza a ponerse misterioso y el juego se pone cada vez más personal, empiezan a salir cosas a estos personajes, los van modificando y lleva a este final, que nos vamos a decirlo, pero bueno, se va desenvolviendo de esa forma porque tienen que descifrar como el juego con los secretos de cada uno.

—¿Cómo fue conectarte con el ­personaje?

—Terminé Desnudos y empecé a hacer otra obra también que fue Cuentos feroces, que era otro género, infantil, donde hablamos de las infancias libres y me pasa que nunca hice teatro tan seguido y hay algo ahí que me atrae que es el contacto con la gente, que a la vez me genera cada vez más nervios, a medida que voy creciendo e interpretando diferentes personajes, me pasó que me voy poniendo más nerviosa. Acá, además de que la obra está buena, lo que me atrae de un proyecto siempre es el grupo humano, porque si no funciona, yo creo que las cosas terminan quebrán­dose en algún punto, entonces me incentivaba mucho trabajar con ellos y siento que el personaje, más allá de mi búsqueda, también se va armando a medida que voy conectando y haciendo con mis compañeros.

El actor, más allá de laburar solo, para mí es más importante el trabajo en equipo, con lo que me devuelve el otro, y acá con lo que me genera e inspira con un director como Nelson Valente toda esta apertura el juego me parece ­espectacular.

—El 2024 arranca con Escape room, ¿hay algo más que puedas contar, otros proyectos?

—Bueno, sigue la novela Buenos chicos, que fue la única ficción que se hizo, y la verdad es que estoy muy contenta de haber participado de eso. Hay posibilidades de hacer cine, pero estamos esperando a ver cómo se desenvuelven estos meses, depende de una estructura, pero también es así nuestro trabajo, como que de repente estás haciendo cuatro cosas y después tenés seis meses de bache y hay que saber que no es personal, sino que también es un poco nuestra la inestabilidad en nuestro laburo. Pero, por ahora, hasta el año que viene seguimos con teatro.

—Los actores siempre están generándonos cosas...

—Sí, me parece que es importante también, no solamente estar dependiendo de que a uno lo llamen, me parece que hoy tenemos que hacer de todo un poco, no solo alcanza con una sola forma de trabajo o algo, a algunos sí, a otros no y me parece que hay que estar abierto a todas las posibilidades y a mí me parece que está bueno porque yo no tengo pasión solo por una cosa, me gustan muchas cosas que están relacionadas en sí y que, si las puedo complementar, me hace muy feliz.

—Te voy a hacer una pregunta que es clave para muchas vidas ­nuestras, que tiene que ver con la foto que se sacaron hace un tiempo con Gonzalo (Heredia, su pareja), una foto que es icónica, con su perro (Bukowski) al fondo. ¿Pensás con qué foto despedir 2023 y ­abrazar al 2024? ¿Cuando la publicaron pensaron “mejor no” o “para adelante”?

—Para adelante, Instagram es un mundo totalmente ficticio de caretas, lo digo yo que subo fotos tipo megaproducidas y también me río un poco, digo: “Subo esa foto así y también subo otra”, porque digo: “No somos así”, y además, si no le ponemos la vara a la gente que te sigue o que piensa que uno está así, es mentira, somos humanos y a mí me parece muy gracioso mostrar nuestra realidad. Ese día era mi cumpleaños, pandemia, y después vimos la foto y estaba el perro cagando, pero dijimos: “Vamos a subirla”.

—Porque era un año de mierda...

—Claro que sí.