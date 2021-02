Danna Paola reveló que fue drogada por un grupo de hombres en Madrid

En una entrevista publicada en YouTube, la cantante y actriz Danna Paola habló acerca de una experiencia traumática que vivió en Madrid, una noche en la que salió a cenar con un amigo.

La actriz de Elite, la serie de Netflix grabada en España, relató que una noche anterior a grabar, salió con un amigo a un bar donde conoció a un grupo de hombres latinos que parecían ser muy simpáticos y agradables.

"Compartimos mi amigo y yo un gin-tonic. Comenzamos a conversar con los chicos y fumé shisha con ellos. De repente, mi amigo me dijo que tenía que irse al baño”, narró. Mientras Danna se encontraba sola con esos hombres, uno de ellos le señala un vaso y pregunta si era de ella, a lo que ella asiente y comienza a tomar. Para ese entonces, no se había dado cuenta que por detrás de ella se había sumado otra persona. Inmediatamente, comenzó a marearse y a sentirse mal. Aprovechando la situación, el grupo de latinos intentó sobrepasarse.

Gracias a la ayuda de su amigo, la cantante mexicana logró llegar a su casa donde, apenas recuerda, llamó al 911. "No me acuerdo cómo llegué a mi casa y terminé en el hospital", confesó. Afortunadamente, su salud no tuvo complicaciones.

Para finalizar con el relato, Danna Paola dejó un mensaje con intenciones de ayudar a sus seguidores: “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los otros y a veces un ligue puede acabar en algo fatal”.