Darío Barassi: “El riesgo del teatro me apasiona y seduce”

Terminado el secundario, se marchó de su San Juan natal para estudiar Abogacía. Pero dos años antes había incursionado en la actuación y allí se dio cuenta de que en escena encontraba algo que era “vocacional, pasional, de esencia y de sangre”.

Por eso, lo artístico no dejaba de revolotearle en la cabeza.

Sin embargo, hizo su carrera en la UBA, donde se especializó en derecho económico y empresarial, y se recibió con un promedio superior a 9. “Con una proyección para nada mala como abogado, en su momento me costó tomar la decisión, pero era algo que tenía que pasar”, confesó Darío Barassi, que con su carisma e histrionismo conquistó cada escenario y cada pantalla.

–¿Cómo llevás la cuarentena?

–Oscilando, por momentos espectacular y por otros más dramático. Me hace muy bien tener tanto tiempo para estar con mi hija, que ahora va a cumplir 11 meses y está evolucionando una barbaridad, y también para reencontrarme con mi mujer. Estamos mucho en familia, lo cual está buenísimo, pero me cuesta que se haya cortado la afluencia laboral que es un gran pilar en mi vida.

–¿Incursionaste en alguna actividad?

–Hago asados, gimnasia con una española, y veo muchas series que hace rato que no veía.

–¿Cómo te encontrás en el rol de papá de Emilia?

–Ser padre es la mejor experiencia que me tocó en la vida, estoy enamorado de mi hija a un nivel inexplicable, tenemos un vinculazo y nos llevamos bárbaro. Le tenía un poquito de miedo a la paternidad porque no tenía un gran feeling con los bebés, pero cambió radicalmente el día en que nació ella, ahí entendí que lo que mejor voy a hacer en esta vida es ser padre.

–¿Qué importancia tiene el humor en tu vida?

–Todo está atravesado por el humor. Con él se convive, se vincula y se atraviesan desde tragedias hasta un asado. Es una herramienta, un amparo, un recurso y un placer. Disfruto mucho del humor y tengo capacidad de reírme de todo y de todos. El límite del humor lo pone el otro, sino no hay límite.

–Hiciste tiras, teatro, programas diarios. ¿Qué es lo que más te gusta?

–Soy un apasionado de mi trabajo, así que en cualquier ámbito que pueda actuar, soy feliz y me entrego por completo. Esencialmente el teatro es donde para mí el ejercicio del trabajo del actor está más expuesto y hay algo de ese riesgo que me resulta muy seductor. Me apasiona el teatro y es algo esencial, no podría vivir sin él.

–¿Te gustaría hacer algo completamente

distinto de lo que ya hiciste?

–Sí, soy un tipo ambicioso, me gusta mi carrera, le dedico bastante y me formé mucho. Creo que esto recién empieza y para mí el techo está lejos. Quiero desafiarme todo el tiempo, que se presenten situaciones que me incomoden permanentemente y seguir creciendo. Me gustaría hacer un unitario, probar algún personaje que no esté vinculado con la comedia y hacer en teatro oficial alguna tragedia clásica. Moriría por hacer una buena obra en el Cervantes.

Con los pies sobre la tierra

El actor aseguró que, desde sus comienzos, su mujer fue su cable a tierra, y que para él hoy la base de la vida “no es el trabajo, ni la fama, sino que haya plenitud y felicidad, en mi casa con mi mujer y mi hija. Que tanto mi familia como mis amigos estén cerca y bien”.

Aunque no lo dijo explícitamente, también dio a entender que San Juan es su otro gran eje: “Ser sanjuanino es algo que me define en esencia, y Buenos Aires es un lugar en donde yo elijo vivir, es uno de mis lugares en el mundo. Pero siempre necesito volver a San Juan para desempolvar un poco la esencia, para conectarme con la raíz y volver a lo más básico. Siempre está bueno regresar a la base para poder seguir creciendo”, aseguró.

La conquista de Instagram y TikTok

Barassi mantiene un fluido ida y vuelta con sus seguidores de redes. “Instagram es un lenguaje que conozco y TikTok me desafía”, afirmó. Además, comentó que “las marcas entendieron que es una mecánica publicitaria efectiva por lo que se convirtió en entretenimiento, creatividad y trabajo”. También confesó que la clave para lograr el enganche con la gente es ser genuino: “Barassi es un poco un personaje, pero no está tan alejado de mí. Y mi contenido en Instagram no está editado, no tiene mucha parafernalia, soy lo que soy”, culminó.