El adiós a la actriz Kelly Preston

Nacida en Hawái y egresada de Arte Dramático en la Universidad del Sur de California, Kelly Preston construyó su carrera con esfuerzo y perseverancia. Tras ganar audiciones para interpretaciones como extra o sin diálogo alguno, la fama y la popularidad llegaron para quedarse gracias a su desempeño en Twins, el filme protagonizado por Danny DeVito y Arnold Schwarze­negger. Tiempo después, compartió el elenco de la comedia romántica Jerry Maguire con Tom Cruise y Renée Zellweger. Asimismo, integró los proyectos Mischief, For Love of the Game, Battlefield Earth, Death Sentence y Old Dogs.

A principios de los 80, la mujer y John Travolta se casaron, para luego fundar una familia con tres hijos en común. Pero, como no todo lo que brilla es oro, la pareja enfrentó asperezas, crisis y la muerte accidental de su primogénito.

Por otra parte, hace dos años, Kelly presentó un diagnóstico oncológico que la llevó a transitar un tratamiento médico y reposo absoluto en el calor de su hogar. Tras los esfuerzos, la mujer abandonó este mundo recientemente, mientras que la noticia fue confirmada por su mánager, que expresó: “Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”. Asimismo, su esposo dio a conocer su triste verdad a través de un posteo en las redes sociales, que reza: “Es con gran tristeza que les informo que mi espléndida mujer Kelly perdió su batalla contra el cáncer tras dos años. Luchó valerosamente con amor y el apoyo de muchos”.