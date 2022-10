“El clown busca dificultades donde no las hay solo para hacer reír”

Ezequiel “Tenaza” Aguilera es uno de los clowns y payasos más conocidos de los últimos años. Su foja de servicios es de largo aliento y es mucho más amplia: teatro, arte callejero, músico, compositor, actor, payaso, presentador. Mil y un modos de permanecer unido y en vínculo con las artes circenses. Donde aparece su nombre y su rúbrica la comicidad y la carcajada está garantizada. Ya sea con una guitarra encima o con un monólogo sobre un agujerito en la pared. Hoy a las 21 estará de anfitrión en la, a esta altura, ya clásica Varieté Tiene que Salir, en el centro cultural La Gran 7, 62 entre 1 y 115. En charla con diario Hoy, respondió algunas preguntas a propósito de su visita.

—Si tuvieras que explicarle a alguien que desconoce totalmente el arte circense, ¿cómo le definirías qué es y qué características tiene un clown?

—Tengo mucha dificultad para definirme. Te diría que trabajo del teatro. Soy un empleado de mí mismo. Y un clown es un payaso. Una persona que busca dificultades donde no las hay únicamente para hacer reír.

—Después de tanto andado, ¿en qué momento de tu recorrido o carrera estás?

—En el momento en el que me encuentro, digamos de mi vida en este trabajo, es bueno. Y sobre todo me ha dado la sapiencia para estar relajado y comprender aquellas cosas que no te enseñan. Ya sea en el conservatorio o en un taller de teatro común y corriente. El antes de las funciones me encuentra con tranquilidad, más sapiencia, he aprendido de mejor modo a comportarme con mis compañeros y compañeros, incluso los más ocasionales.

—¿Alguna cábala o ritual antes de empezar un show o un número?

—Cábalas puedo decir que no tengo. Ninguna. Realmente. Podría, tal vez, llamar costumbres al hecho de espiar detrás de alguna pata o algún telón para espiar la cantidad de gente que llegó al teatro donde voy a actuar.

—¿Podés adelantar algo de lo que vas a hacer el sábado en la varieté? ¿Oficiás de presentador o venís con un número propio?

—En la varieté voy a oficiar de ­presentador, que es lo que más me mantiene unido al circo, ya que he dejado de hacer circo con habilidades hace mucho tiempo. Y me fui un poco para la varieté, el teatro y la música. Pero sí me ha unido mucho al circo el hecho de ser presentador, así que voy desde ahí, como ­presentador.