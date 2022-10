Lali enseñó que es ser un acosador en la TV española

Lali Espósito es cantante, actriz, influencer y también da lecciones de vida en la tv española. En el programa 'El Homiguero', uno de los más vistos del país europeo, "aconsejó" a un televidente que envió un mensaje buscando ayuda.

Pablo Moto, conductor del programa, leyó el mensaje: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl".

Lali fue contundente con su respuesta y dejó en claro su postura al responder: "Está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje".

"El mismo cuenta, que el tipo le invita a salir a su vecina, su vecina dice que no, su vecina llega al punto de denunciarlo. Eso llega a la justicia, él se jacta de haber ganado el juicio, no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir, buena onda pone al final".

Al finalizar su devolución al oyente, Lali señaló que "este es un gran ejemplo de lo que es ser un acosador, está buenísimo que les niñes del otro lado vean estoy entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no".