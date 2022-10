Coldplay suspende sus shows en Brasil, ¿qué pasará en la Argentina?

La banda inglesa Coldplay suspendió la serie de recitales que tenía programados durante el mes de octubre (a realizarse entre los días 11 y 22) en el país vecino de Brasil. La decisión, según informaron fuentes oficiales cercanas a la banda, se debe a un problema de afección pulmonar del cantante, Chris Martin. Debido a ella, deberá permanecer tres semanas en total reposo.

La noticia se conoce justo antes de que el grupo de pop rock llegue a la Argentina para dar una serie de diez recitales en el Monumental de River con entradas agotadas, cifra que superó el récord que ostentaba otro inglés, el ex Pink Floyd Roger Waters. Al conocerse la noticia, desde DF Entertainment, la productora del evento, avisaron que los shows locales “no corren riesgos”.

La banda comunicó la suspensión de la gira brasilera a través de sus redes con un comunicado que expresaba: “Hola a todos, con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos espectáculos en Río de Janeiro y San Pablo hasta principios de 2023. Debido a una grave infección pulmonar, Chris ha sido puesto bajo estrictas órdenes del médico de descansar durante las próximas tres semanas (…). Somos optimistas de que Chris regresará con buena salud después del descanso médico prescrito y esperamos reanudar la gira lo antes posible”. Las fechas de los shows en la Argentina son 25, 26, 28 y 29 de octubre, y 1°, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Hacia mediados de año, al momento que se pusieron en venta las entradas, día a día la euforia fue en aumento.

Circularon todo tipo de memes, los que lo celebraban y los que se reían de la situación. No es la primera vez que el grupo inglés se presenta en nuestro país. Su debut en tierras locales fue en el Gran Rex de Buenos Aires en 2007. Luego en 2010 tocaron en la cancha de River y en 2016 aquí en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único.

Aunque la agrupación había anunciado su retiro de los escenarios en 2019 para no agravar el calentamiento global, decidieron volver al ruedo con este espectáculo llamado Music of the Spheres World Tour, que presenta algunas iniciativas vinculadas a la sustentabilidad y compromiso ambiental.

Por ejemplo, la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada ­vendida.

Además, se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas de conciencia social. Por ahora, toda incógnita está puesta en si finalmente Martin y compañía podrán presentarse. Los fans, expectantes.