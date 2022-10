Julie Ha y Eugene Yi hablan sobre su premiado documental

Mañana llega a MUBI, Free Chol Soo Lee de Julie Ha y Eugene Yi, que devela la historia de un hombre coreano-estadounidense cuya injusta condena por ­asesinato condujo a una explosión de activismo comunitario. Diario Hoy dialogó con los directores para conocer más de la ­propuesta.

—Antes de hablar del documental me gustaría saber: ¿cuándo supieron que querían dirigir cine?

—Julie Ha: En mi caso nunca tuve esa aspiración antes de dirigir esta película, soy periodista gráfica de profesión, fui también editora de revistas, y siempre tuve la pasión por contar historias sobre asiáticos americanos, y ésta en particular nos tocó profundamente a Eugene y a mí y no hubo posibilidad de escapar de dirigirla, aún estando en un área completamente distinta a la mí, porque sentimos que era una historia muy importante como para no contarla.

—Eugene Yi: Siempre estuve entre el periodismo gráfico y video y películas, también, y también, como Julie, enfocándome en historias sobre asiáticos, porque para mí es importante contarlas, y esas son las historias que siempre me interesaron.

—¿Qué tan difícil fue dar ese primer paso en la dirección?

—JH: Fue difícil, enfocándonos cada uno en las habilidades que teníamos, investigando, entrevistando, y así indagar en la historia, y Eugene profundizó sus capacidades para montar.

—EY: Antes de producir ­cualquier material audiovisual trabajamos en una profunda investigación.

—¿Qué investigación hicieron sobre Chol Soo Lee?

—JH: Afortunadamente estaba el libro sobre él, que escribió nuestro mentor K. W. Lee, que también inspiró la realización del documental. Él nos contactó con los entrevistados, nos acercó materiales, y el propio protagonista nos compartió material, además de su historia, al igual que todos aquellos involucrados en ese momento que compartieron algo con él.

—¿Dividieron las tareas durante el rodaje?

—EY: Sí, de manera natural, por las habilidades de cada uno. Yo sabía editar, y Julie se concentró más en las entrevistas, por ejemplo. Además, tuvimos un gran equipo que nos acompañó y ayudó.

—¿Por qué creen que la historia es tan vigente hoy?

—JH: Tuvimos el privilegio de mostrarla a audiencias en Sundance, y aun 50 años después, la lucha de Chol Soo Lee atraviesa la pantalla con su resiliencia y fuerza, no solo por la horrible injusticia que padeció, por eso sigue tan vigente. Sirve para enseñar sobre la creación de movimientos que se paran ante el sistema.