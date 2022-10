Se inaugura la muestra “Medio siglo en la tapa” con Charly García en el centro

Charly en la Pelo, Charly en blanco y negro o estallado de colores, Charly metido en un carrito de supermercado, Charly volviéndose tan loco y vistiéndose de rojo. La presencia de García, ya no solo en la música sino en la cultura argentina, es insondable, infinita. Total. ¿Acaso no fue colectiva la alegría cuando celebró sus 70?

Pues bien, hoy a las 17, en el marco del ciclo “Miguel Grinberg” (Biblioteca Central de la Provincia, 47 casi 5), se inaugura la muestra dedicada al célebre artista. Se trata de un repaso por varias de sus apariciones más icónicas en las tapas de las revistas nacionales. Además, el periodista Luciano Lahiteau conversará con Roque Di Pietro a propósito del libro Esta noche toca Charly Vol. II (editorial Gourmet Musical), segundo mejor libro escrito sobre García. El primero es, en efecto, el volumen I: mismo autor y misma casa editora.

Diario Hoy dialogó con el ­investigador y coleccionista Alfon­so “Ponchi” Fernández, curador de la muestra, uno de los archivistas de prensa gráfica argentina dedicada a la música más importantes del país.

—¿Cómo fue el criterio de elección para la muestra?

—Primero, ver con qué universo de revistas contaba yo. Eso arrojó unas 200 y pico de tapas de Charly. Son muchas más, pero eso es lo que yo tengo. Al final quedaron unas 80. Se siguió un orden cronológico a partir de los tres períodos de Charly: bandas, clásico y Say No More. Después, por ejemplo, hay una sección de Charly+1, donde aparece acompañado. Y fuimos viendo cuáles estaban mejores, las más representativas, el tipo de fotos. Algunas licencias nos tomamos. Por ejemplo, aparece la revista Gente.

—La relación con la prensa no siempre fue la mejor…

—Hay de todo. Fue ambivalente, tirante. Muy cándido en las primeras notas, luego a la defensiva. Porque se le exigía lo que a otros no. El loco después les respondía desde sus obras. Por ejemplo, la de “¿Ídolo o qué?”, que después le responde desde la tapa de La grasa de las capitales. Siempre se le pegó. Se lo acusaba de cirquero cuando bailaba en el escenario. Y él, cuando pudo, respondió.

—Hubo una revista icónica con su apellido...

—Claro. La reacción a la Rolling Stone fue La García. Fines de los 90. Siempre bromeaba con que la revista era de él. El logo lo hizo Lucano y es muy fiel de esa época. En una edición salió como Papá Noel, también como candidato a presidente. Siempre lo trataban bien.

—¿Qué tres tapas elegirías y por qué?

—De las seleccionadas, elegiría la Hurra n° 1 de 1980, no por el contenido, sino por lo que generó: un recital en conjunto entre Serú y Jade. Después, un suplemento Sí!, donde Charly aparece vestido de Batman empuñando una Rickenbacker, año 1989. Emblemáticas esas fotos. Y la tercera, la Rolling Stone n° 1, con una bata roja, época Say No More.