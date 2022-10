Adiós al periodista español Jesús Quintero

A sus 82 años, falleció el periodista Jesús Quintero. Estaba alojado en la residencia geriátrica Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz (España), y arrastraba problemas respiratorios y coronarios. El periodismo, la televisión y la radio internacional están de luto.

Hijo de padre electricista y madre campesina, abrazó el oficio de la radio desde muy joven. Su recorrido en ese medio comenzó en los años 60 en Radio Nacional de España en el programa Estudio 15-18. Aquel programa quedó chico para todo lo que pensaba, por ello propuso a los directivos hacer El hombre de la roulotte, con el que recorrió el país en una furgoneta llena de libros y sartenes entrevistando a la gente de a pie. “Los nadies, gente sin fama, pero con historia”, como solía definir el propio Quintero.

El loco de la colina, uno de sus ciclos más famosos, se inició como un programa radial nocturno, primero en Radio Nacional de España, desde 1980 a 1982, y luego a través de la Cadena Ser (1986).

Aquel ciclo iba de madrugada, no tenía publicidades ni comerciales y los guiones estaban firmados por Raúl del Pozo y Javier Salvago. De la entrevista, del diálogo, hizo un arte. De todo ello fue un cultor, sobre todo de la escucha, de los silencios que dejaba luego de que el entrevistado contara. “Lo hago porque lo que más me gusta en una entrevista es escuchar”, le dijo alguna vez al periodista argentino Carlos Ulanovsky.

Con aquel programa batió récords de audiencia. Sobre su particular estilo solía decir: “Quiero que el entrevistado me cuente sus cosas. No voy a acosarlo ni chuparlo, ni vencerlo. Nunca uso la estocada. Si ha de morir se matará solo y con sus propias palabras. No me creo nada esa moda del reportaje agresivo. Si te pones contra el entrevistado, lo pierdes. Si llegas arrogante, también. Si llegas muy humilde, te derrota. Hay que decirle sin palabras: Tú eres quién eres… pero yo no soy un tonto”.

En 1986 una neurosis depresiva hipocondríaca puso en pausa su carrera. Volvió en 1986 con El perro verde, que fue un éxito tanto en España como en México, Argentina (el programa se emitió por ATC en 1989) y Uruguay. Entre otros programas suyos se encuentran Qué sabe nadie, los ciclos Trece noches y La boca del lobo, La noche americana, El lobo estepario (que hizo en Buenos Aires, en radio Millenium en 1998), Cuerda de presos, El vagamundo y varios más.

En El perro verde aparecía acompañado de un perro blanco que se quedaba todo el tiempo acostado a su lado, echado en el piso. Entre sus entrevistados más recordados se pueden señalar: Diego Maradona, Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, el subcomandante Marcos, Antonio Escohotado, Facundo Cabral, Charly García, Felipe González y Hebe de Bonafini.

Recibió infinidad de premios, conoció la fortuna y también la bancarrota, crítico de los grandes medios de comunicación, cultor a ultranza de la bohemia. A Leila Guerriero le confesó: “Cada tanto desa­parezco, porque no me mueve el dinero. Me he arruinado tres o cuatro veces en mi vida. Si no trabajo bajo los techos, bajo el nivel. Vivo con lo justo. Nunca seré yo un nuevo rico. Siempre seré un antiguo pobre”.

Una vez más, el lunes por la tarde se paralizó el tiempo por alguien que lo vivió de una manera original.