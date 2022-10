El Papa Francisco es "protagonista" de un documental sobre el medioambiente

Este martes 4 de octubre llegó a YouTube Originals La carta, un documental sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica, que cuenta la historia de los viajes de diversos líderes de primera línea a Roma para discutir la encíclica Laudato Si' con el Papa Francisco.

El proyecto fue producido por Off the Fence, ganadores del Oscar por My Octopus Teacher, y contó con la dirección de Nicolás Brown.

Incluye un diálogo exclusivo con el Papa Francisco e imágenes inéditas desde su investidura como Papa.

Con protagonistas de la Amazonia brasileña, Senegal, India y Estados Unidos, la película explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en el contexto de la acción sobre el clima y la naturaleza.

"Guiados por la brújula moral proporcionada por el Papa Francisco, espero que todos podamos encontrar un renovado sentido de propósito y compromiso para proteger nuestra casa común y tener compasión por todos los seres vivos, incluidos los demás", señaló el director.

El estreno se produce el mismo día que la entrada oficial de la Santa Sede en el histórico acuerdo de París sobre el cambio climático. Funcionarios del Vaticano recibieron a los embajadores de la Santa Sede tanto en el estreno como en un evento paralelo de alto nivel sobre el Acuerdo de París, ejerciendo presión sobre los gobiernos para una mayor acción climática.

Estos esfuerzos representan el compromiso cada vez más ambicioso y urgente de la Iglesia Católica en cuestiones ecológicas. En los próximos meses se prevé una campaña mundial de proyecciones en las comunidades, eventos de alto nivel y el liderazgo de organizaciones asociadas en el Norte y el Sur del mundo, lo que impulsará una nueva presión sobre los responsables de la toma de decisiones en la cumbre del clima de la ONU COP27 y la cumbre de la naturaleza COP15.

Esta urgencia está en consonancia con las alarmas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el organismo científico del clima que informa el acuerdo de París y la COP27. En declaraciones sobre la película, el presidente del IPCC que asistió a los eventos en el Vaticano, el Dr. Hoesung Lee, dijo: "La comunidad científica agradece la oportunidad de colaborar con personas de fe mientras trabajamos para encontrar soluciones a la crisis climática".