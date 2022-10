Rusherking y su nueva canción dedicada a la China Suárez

El cantante Rusherking fue uno de los invitados a la mesa de Almorzando con Juana Viale, y allí aprovechó para hablar sobre Perfecta, canción que estrenó el día viernes y que, sin lugar a dudas, está dedicada a su pareja, Eugenia “China” Suárez.

Unas semanas atrás la ciudad de Buenos Aires había visto invadida parte de sus carteleras por afiches donde se veía a la ex Casi ángeles con una vestimenta a full de tonos rosas y una palabra en vertical: Perfecta.

Primero se rumoreó que se debía a una película, pero finalmente, más temprano que tarde, se supo el porqué. De todos modos, ambos enamorados ya habían cruzado algunos mensajes y guiños respecto al tema. Por ejemplo, él había posteado una foto con apenas la mención: “Sos perfecta”. Y ella había respondido que el rosa era el mejor color.

La música en cuestión es puro romanticismo, una declaración de amor. Parte de la letra dice: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me mirás, y el mundo que se para para continuar. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí, para mí eres perfecta”. El estribillo repite una parte del fragmento para rematar con: “De ti nada me separa”.

El tema cuenta con la colaboración como cantante invitado de Dread Mar I y la actriz también formó parte del videoclip, que ya cuenta con casi 2 millones de vistas.

Primero se la ve bailando en medio de un campo lleno de girasoles, luego se besa y se abraza con el músico, ambos vestidos con tonos rosados.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, explicó la China en una publicación.

En el programa que conduce la nieta de Mirtha Legrand el rapero compartió mesa con María Julia Oliván, Hernán Cae y Betiana Blum. Se refirió un poco más sobre su relación con la China y el lanzamiento y expresó: “Es una canción de amor que se la dediqué a la Chinita. Hacía mucho tiempo no hacía algo así. Y Dread se sumó. Él me propuso hablar de un sentimiento verdadero, de lo que me estaba pasando. Lo conocí en un show de Danny Ocean cuando estuvo acá en Buenos Aires, porque tienen una canción juntos. Yo fui a verlos y subí una storie que me contestó preguntándome cuándo nos juntábamos en un estudio a grabar. A la semana nos juntamos a hacer el tema”. En la emisión se vivió un momento de tensión cuando la conductora planteó el tema de la diferencia de edad entre la pareja (él tiene 22 y ella 30). Él fue tajante: “No soy un bebito. ¿Nunca estuviste con alguien más grande? Es una relación normal. No es que hay prejuicio. Entre nosotros no hay prejuicios, de afuera sí”.