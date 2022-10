Rusherking y Eugenia Suárez, un amor a prueba de todo

El cantante de música urbana Rusherking y la actriz Eugenia Suárez llevan una relación amorosa que se destaca día a día.

Suelen compartir viajes y ­largas estadías en la casona de ella, ubicada en las afueras de Buenos Aires.

Hace poco, el músico fue a la mesa encabezada por Juana Viale, para participar del mítico programa de los almuerzos. Allí fue indagado acerca de la relación que lo une a los tres hijos de su novia.

El muchacho esbozó entonces que Magnolia, Rufina y Amancio están muy educados y se llevan de muy buena manera.

Por otro lado, la mujer se encuentra en el viejo continente en plena promoción de un filme donde se aborda la temática de la trata de personas.

La joven indicó en una de las entrevistas que le hicieron a raíz de este proyecto: “Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido”.

“Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”, concluyó.